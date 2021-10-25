В Свердловской области 15 подростков жестоко избили двух школьников

На днях стало известно о жестоком избиении детей В городе Сухой Лог Свердловской области. Несколько подростков напали на двух школьников и свое деяние записывали на видео. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Драка произошла 10 сентября на территории МАОУ «СОШ № 17». Подростки били детей по голове и в живот, перед этим опрокинув школьников на землю. За кадром соучастница агитировала хулиганов продолжать избиение.
Как рассказала мама одного из пострадавших, группа из 14-15 человек напали на школьников.
Местная прокуратура уже запросила характеристику подростков из учебных заведений. Также будет установлена степень тяжести вреда, причиненного школьникам.