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25.10
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В Свердловской области 15 подростков жестоко избили двух школьников

3:26:5210/25/2021
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Все произошло на территории школы.

Кадры с места происшествия. Фото: Telegfam-канал "Екатское чтиво"

На днях стало известно о жестоком избиении детей В городе Сухой Лог Свердловской области. Несколько подростков напали на двух школьников и свое деяние записывали на видео. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Драка произошла 10 сентября на территории МАОУ «СОШ № 17». Подростки били детей по голове и в живот, перед этим опрокинув школьников на землю. За кадром соучастница агитировала хулиганов продолжать избиение.

Как рассказала мама одного из пострадавших, группа из 14-15 человек напали на школьников.

Местная прокуратура уже запросила характеристику подростков из учебных заведений. Также будет установлена степень тяжести вреда, причиненного школьникам.

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нападениежестокостьизбиение детей
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