В Бердске мэр Евгений Шестернин вышел на работу 25 октября спустя месяц больничного

Сегодня, 25 октября, глава администрации Бердска Евгений Шестернин вышел на работу. Это "Курьер.Среда" подтвердили источники в мэрии. Напомним, мэр Бердска ушел на больничный 22 сентября. За последние годы так долго не наблюдалось отсутствие бердского градоначальника.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", 15 октября в Бердске родные и близкие попрощаются с водителем главы администрации Бердска Иваном Тороповым. По словам источника издания, Иван Васильевич умер от коронавируса на 62-м году жизни. Он болел около трех недель. Умер в реанимации. Был очень хорошим человеком, душевным и ответственным. Попал в реанимацию 6 октября, но не выкарабкался, отметил в личной беседе с «Курьер.Среда» источник из горадминистрации.
Стоит отметить, что Иван Васильевич долгое время был водителем Евгения Шестернина.