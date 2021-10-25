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25.10
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В Бердске мэр Евгений Шестернин вышел на работу 25 октября спустя месяц больничного

3:44:2210/25/2021
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Глава города ушел на больничный 22 сентября. За последние годы так долго не наблюдалось отсутствие бердского градоначальника.

Евгений Анатольевич болел месяц. Фото: "Курьер.Среда"

Сегодня, 25 октября, глава администрации Бердска Евгений Шестернин вышел на работу. Это "Курьер.Среда" подтвердили источники в мэрии. Напомним, мэр Бердска ушел на больничный 22 сентября. За последние годы так долго не наблюдалось отсутствие бердского градоначальника.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", 15 октября в Бердске родные и близкие попрощаются с водителем главы администрации Бердска Иваном Тороповым. По словам источника издания, Иван Васильевич умер от коронавируса на 62-м году жизни. Он болел около трех недель. Умер в реанимации. Был очень хорошим человеком, душевным и ответственным. Попал в реанимацию 6 октября, но не выкарабкался, отметил в личной беседе с «Курьер.Среда» источник из горадминистрации.

Стоит отметить, что Иван Васильевич долгое время был водителем Евгения Шестернина.

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мэрбольничныйкоронавирусвышел на работу
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