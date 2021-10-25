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Кроссовки Майкла Джордона были проданы на аукционе за 1,47 млн долларов

4:59:1110/25/2021
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Баскетболист закончил карьеру 18 лет назад.

Кроссовки баскетболиста проданы на аукционе. Фото: Pixabay.com

В США пара кроссовок, которая принадлежала знаменитому баскетболисту Майклу Джордану, была продана с молотка за 1,47 млн долларов. Сделка состоялась 24 октября на аукционе Sotheby's в Лас-Вегасе (штат Невада). Перед мероприятием эксперты оценивались обувь в 1-1,5 млн долларов, но популярный коллекционер Ник Фиоллера предложил за данный товар больше.

Баскетболист закончил карьеру 18 лет назад. Он является шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго Буллз" и двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992).

Ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что 25 октября в Рязанской области объявлен день траура в память о погибших на пороховом заводе. Тогда при взрыве скончались 17 человек.

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аукционпродажаколлекционеркроссовкиМайкл Джордан
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