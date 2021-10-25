В Оренбурге разъяренный ресторатор агитирует «закрыть всех!»

В Оренбурге местные предприниматели заранее считают, какие убытки им принесет предстоящий локдаун. Отметим, что государственные власти обещает поддержку, однако ресторанный бизнес переживает больше всех. Очередное закрытие, тем более в праздничные дни, могут выдержать не все.
Владельцы точек общепита возмущены, что меры по закрытию принимают максимально выборочно.
На днях ресторатор Алексей Маринин в своем Facebook написал гневный пост о том, что если правительство так хочет остановить рост заболеваемости, то пусть тогда закрывает абсолютно всех. «Жестко, но зато справедливо».
Как заявляет ресторатор, нелогичность действий настолько заметна, что уже люди не верят никому и идут против системы, отказываясь соблюдать меры защиты и дистанцию. Граждане собираются вместе, не взирая на запреты, но используя свои выходные максимально.
Алексей добавил, что в таком случае во время недельного локдауна на улицах городов не должно быть ни души, кроме сотрудников полиции, курьеров и медиков. Отметим, что 99% аудитории ресторатора в комментариях с ним согласны.
Между тем горожане делятся в соцсетях видео из ночных клубов, которым уже полтора года работать запрещено указом региональных властей. Посетители без масок. Дистанция не соблюдается. Двойные стандарты.