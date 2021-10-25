Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Оренбурге разъяренный ресторатор агитирует «закрыть всех!»

3:48:5510/25/2021
0

По его мнению, несправедливо останавливать работу точек общепита, в то время как учреждения культуры продолжают работать.

Рестораны и кафе закрывают, а клубы продолжают работать. О чем обеспокоены россияне. Фото: Pixabay.com

В Оренбурге местные предприниматели заранее считают, какие убытки им принесет предстоящий локдаун. Отметим, что государственные власти обещает поддержку, однако ресторанный бизнес переживает больше всех. Очередное закрытие, тем более в праздничные дни, могут выдержать не все.

Владельцы точек общепита возмущены, что меры по закрытию принимают максимально выборочно.

На днях ресторатор Алексей Маринин в своем Facebook написал гневный пост о том, что если правительство так хочет остановить рост заболеваемости, то пусть тогда закрывает абсолютно всех. «Жестко, но зато справедливо».

Как заявляет ресторатор, нелогичность действий настолько заметна, что уже люди не верят никому и идут против системы, отказываясь соблюдать меры защиты и дистанцию. Граждане собираются вместе, не взирая на запреты, но используя свои выходные максимально.

Алексей добавил, что в таком случае во время недельного локдауна на улицах городов не должно быть ни души, кроме сотрудников полиции, курьеров и медиков. Отметим, что 99% аудитории ресторатора в комментариях с ним согласны.

Между тем горожане делятся в соцсетях видео из ночных клубов, которым уже полтора года работать запрещено указом региональных властей. Посетители без масок. Дистанция не соблюдается. Двойные стандарты.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникилокдаунпредприниматели в ужасе
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Согласны ли вы с мнением ресторатора?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Торжественные открытки и мирные слова поздравлений в Международный день борьбы женщин за мир 25 октября
3:45:16 10/25/2021
Торжественные открытки и мирные слова поздравлений в Международный день борьбы женщин за мир 25 октября
БердскВ Бердске мэр Евгений Шестернин вышел на работу 25 октября спустя месяц больничного
3:44:22 10/25/2021
В Бердске мэр Евгений Шестернин вышел на работу 25 октября спустя месяц больничного
Регина Тодоренко заявила, что покидает одну из самых популярных соцсетей
3:31:35 10/25/2021
Регина Тодоренко заявила, что покидает одну из самых популярных соцсетей
Почему на Иверской иконе Пресвятой Богородицы есть кровь? Что это обозначает? Где увидеть икону на Афоне
3:30:17 10/25/2021
Почему на Иверской иконе Пресвятой Богородицы есть кровь? Что это обозначает? Где увидеть икону на Афоне
В Свердловской области 15 подростков жестоко избили двух школьников
3:26:52 10/25/2021
В Свердловской области 15 подростков жестоко избили двух школьников
В Рязанской области 25 октября объявлен Днем траура в память о погибших при взрыве на пороховом заводе
3:18:28 10/25/2021
В Рязанской области 25 октября объявлен Днем траура в память о погибших при взрыве на пороховом заводе
Всем обожателям книг нарядные поздравления в Международный день школьных библиотек 25 октября
3:15:50 10/25/2021
Всем обожателям книг нарядные поздравления в Международный день школьных библиотек 25 октября
В Новосибирске предупредили о ежегодном повышении тарифов на тепло
3:09:05 10/25/2021
В Новосибирске предупредили о ежегодном повышении тарифов на тепло
Бердск«Пневмония бушует»: В Бердске мать заявила о дефиците чайников и небулайзеров в детском отделении ЦГБ
3:06:36 10/25/2021
«Пневмония бушует»: В Бердске мать заявила о дефиците чайников и небулайзеров в детском отделении ЦГБ
О чем каждый верующий должен помолиться Иверской иконе Богородицы: помогает во многом – дать сил при невзгодах, в конфликтах с начальником, о мире в семье
3:00:51 10/25/2021
О чем каждый верующий должен помолиться Иверской иконе Богородицы: помогает во многом – дать сил при невзгодах, в конфликтах с начальником, о мире в семье