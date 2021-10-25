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Лучшие дни для покупок подарков на Новый 2022 год по лунному календарю: в какие дни купите самые желанные вашими близкими подарки – для детей, супруга, родителей

7:00:0710/25/2021,София Мальцева
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Если, конечно, не учитывать лунные дни, то вы можете выбрать день покупки в зависимости от знака Зодиака и дня недели.

Чтобы выбрать наиболее подходящий подарок, можно воспользоваться лунным календарем покупок. Фото: Pixabay.com

Новый год — один из любимых и долгожданных праздников не только для детей, но и для большинства взрослых. Перед Новым годом люди чувствуют, что скоро произойдет что-то волшебное и радостное. Везде царит праздничная атмосфера, и все готовятся к Новому году - украшают гирляндами свои дома, покупают различные фрукты и сладости и, конечно же, покупают или делают подарки своим близким.

А чтобы выбрать наиболее подходящий подарок, чтобы он служил долго и был особенно приятен, можно воспользоваться лунным календарем покупок.

Он позволяет просто и удобно спланировать все виды покупок в течение лунного цикла. Хозяйка эмоциональной сферы человеческой жизни, Луна лучше, чем кто-либо, знает, в какой день мы более склонны к спонтанным порывам, и в какой день у продавцов больше всего желания агитировать нас за дополнительные ненужные траты. Поэтому, чтобы не потратить в два раза больше и не накупить ненужного, следует спланировать свои покупки по лунному календарю.

Если, конечно, не учитывать лунные дни, то вы можете выбрать день покупки в зависимости от знака Зодиака и дня недели. В этом случае нет плохих или хороших дней, а только выберите конкретный тип или тип продукта, который рекомендуется приобрести. Но тем не менее, необходимо исключить 9, 19, 23, 26 и 29 лунные сутки. Это 12, 22, 30 декабря. Считается, что эти дни самые сложные. Также обязательно ознакомьтесь с рекомендациями на каждый день, какие виды товаров или вещей стоит покупать в этот конкретный день.

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