У трех знаков зодиака 25 октября 2021 года будет очень тяжелый день

Трем знакам зодиака, у которых 25 октября 2021 года будет тяжелый день, может быть трудно выбраться из эмоциональной скалы, которую Солнце Скорпион и Луна в Раке приносят сегодня тем, кто пытается избежать неудобных чувств.
Начав день с Луны в Близнецах, позже в этот же день мы перейдем в Рак, что заставит нас чувствовать себя подавленными.
Не только из-за неудобных ощущений, которые мы до сих пор не можем понять, но и из-за отсутствия действий в последние несколько дней, пишет Your Tango.
Насколько Сезон Скорпиона приглашает нас погрузиться в наш эмоциональный мир, недавно Луна в Близнецах просила нас предпринять какие-то действия, основанные на том, что мы чувствуем.
Иногда, хотя нас заставляют сделать такой шаг в зависимости от вашего путешествия, это может казаться ошеломляющим, и поэтому вместо того, чтобы что-то делать, мы ничего не делаем.
В настоящий момент это может казаться облегчением, но как только тревога проходит и возникает настоятельная необходимость избежать давления, заставляющего действовать, мы часто чувствуем сожаление.
Это не столько просто сожаление о том, что мы не сделали что-то, когда у нас была возможность, но и осознание того, что, не делая этого, мы не уважали свой собственный голос, а вместо этого прислушивались к голосам других.
Это означает, что мы позволяем мыслям и мнению других затмевать себя и то, что мы чувствуем вынужденными делать для нашего собственного жизненного пути.
Так что, хотя бездействие может вызывать облегчение, иногда это означает, что мы сбежали.
Сегодня день, когда нужно настроиться на свой внутренний голос, отключить мнения или убеждения других и пообещать себе никогда больше не ставить кого-то выше своего сердца.
Потому что, хотя мнения могут измениться, ваша внутренняя правда не изменится.
Знаки зодиака, у которых 25 октября 2021 года будет тяжелый день:
Козерог (22 декабря - 19 января)Вы нередко сталкиваетесь с эмоциональными проблемами в это время, поскольку вас просят сесть с чувствами, которые просто неудобны, но совершенно неудобны.
Дело в том, что вы так их называете только потому, что это означает, что что-то в вашей жизни должно измениться из-за этого.
Сегодня вас могут попросить посмотреть, как вы относитесь к переменам и почему они вызывают у вас такой дискомфорт, даже почему вы склонны их бояться.
Вам часто приходится напоминать себе, что жизнь никогда не пойдет по плану, но когда это не так, она часто приносит удивительные моменты, о которых мы никогда не могли бы и представить.
Когда что-то не получается, у нас часто получается. Опирайтесь на истину, которую вы пытались игнорировать, и на чувства, которые кажутся вам слишком серьезными, чтобы знать, что с ними делать.
Жизнь пошла не совсем так, как вы думали, но сегодня найдите время, чтобы найти благодарность за все хорошее, что произошло, потому что этого не произошло. Попытайтесь изменить свое программирование, чтобы в один прекрасный день вы могли изменить свою жизнь.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Это ваш сезон, что означает, что это время не только праздновать, но и время размышлять, пересматривать и действительно углубляться настолько, насколько вам нужно, чтобы в начале нового года вы делали это как новенький. .
У вас нет проблем с тем, чтобы углубиться в свою тьму , иногда даже играя с ней, но на самом деле окопаться и найти эти истины - не всегда что-то, что вы хотите делать с собой.
Даже если у вас нет проблем делать это с другими, когда дело касается вас самих, и вы действительно видите, что, возможно, именно вы создали проблемы в своей жизни, а не другие люди, вы склонны отключаться.
Или, по крайней мере, избегайте того, что заставляет вас чувствовать себя некомфортно, чтобы вам не приходилось с этим иметь дело или чтобы вы могли привязать это к кому-то другому.
Но сегодня, скорее всего, все это вас настигнет, и это не обязательно означает, что это будет ужасный день, но именно он заставит вас взять на себя ответственность за себя и за человека, которым вы хотите быть.
В какой-то момент мы должны спросить себя, почему мы игнорируем, насколько плохо что-то заставляет нас чувствовать себя, когда это всегда выбор, чтобы чувствовать себя хорошо, это просто вопрос выбора лучшего.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Ваши слова могут настигнуть вас сегодня, когда вы поймете, что даже если вы не думали об этом как о лжи, это не значит, что это не дошло до других людей.
Иногда, когда вы очень энергично активны, вы можете раскручивать свои идеи, мысли и даже обещания окружающим, заставляя их звучать так мило, что другие с готовностью воспринимают их как истину.
Но иногда вы говорите что-то в один момент только для того, чтобы не переносить это в следующее. Когда это происходит и вы сталкиваетесь с тем, что другие могут почувствовать себя преданными из-за того, что вы сказали или даже из-за того, что вы не сказали, поищите, где вы можете взять на себя ответственность.
Не только в этом случае, но и в том, как вы говорите и показываете окружающим. Также будьте осторожны, создавая ситуацию так, чтобы это явно не так. Это часто происходит снова из-за того умственного напряжения, что мы можем взять мелочь и превратить ее в ситуацию или даже отношения, которые сильно отличаются от реальности. Помните, что слова, которые мы говорим, становятся жизнью, которой мы живем.