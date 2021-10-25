Гинцбург рассказал, когда можно делать ревакцинацию от коронавируса

На днях эксперт и директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург уведомил россиян, что ревакцинироваться от новой коронавирусной инфекции можно не раньше, чем через полгода.
Специалист пояснил, что у людей есть механизмы, которые могут контролировать уровень антител, и даже если у человека высокий уровень антител, а он вдобавок еще антиген вводит в виде вакцины, то уровень антител несильно повышается. Также стоит отметить, что особого вреда человек себе этим не принесет, но и особой пользы в этом нет.
Гинцбург также рассказал, что полгода - оптимальный период для ревакцинации. Ученый добавил, что такой срок также обусловлен сейчас появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.
Медик добавил, что россияне могу привиться любым вакцинным препаратом, так как они есть в наличии.
Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране ревакцинировались уже более 2,5 млн человек.