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Гинцбург рассказал, когда можно делать ревакцинацию от коронавируса

4:51:4610/25/2021
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Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи рассказал, при каком сроке выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне.

Лучше всего ревакцинироваться через полгода. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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На днях эксперт и директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург уведомил россиян, что ревакцинироваться от новой коронавирусной инфекции можно не раньше, чем через полгода.

Специалист пояснил, что у людей есть механизмы, которые могут контролировать уровень антител, и даже если у человека высокий уровень антител, а он вдобавок еще антиген вводит в виде вакцины, то уровень антител несильно повышается. Также стоит отметить, что особого вреда человек себе этим не принесет, но и особой пользы в этом нет.

Гинцбург также рассказал, что полгода - оптимальный период для ревакцинации. Ученый добавил, что такой срок также обусловлен сейчас появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.

Медик добавил, что россияне могу привиться любым вакцинным препаратом, так как они есть в наличии.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране ревакцинировались уже более 2,5 млн человек.

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здоровьекоронавирусревакцинация
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