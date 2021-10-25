Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новый фильм про агента 007 «Не время умирать» возглавил российский кинопрокат в выходные

5:49:1310/25/2021
0

Фильм собрал 96 млн рублей за прошедшие выходные.

90 млн собрал фильм про агента 007. Фото: Pixabay.com

Фильм «Не время умирать» собрал 96 млн рублей за прошедшие выходные и занял лидирующие позиции в российском кинопрокате, заявляет портал портала kinobusiness.com за период с 21 по 24 октября. Данная картина стала последней с участием актера Дэниела Крэйга в главной роли. По сюжету фильма, Крэйга уходит со службы и отправляется на Ямайку. Там он встречает старого друга из ЦРУ, который предлагает ему спасти ученого, которого взяли в плен. Премьера фильма состоялась 7 октября.

На втором месте по сборам средств расположился мультфильм "Неисправимый Рон". Он собрал 90 млн рублей за те же выходные. Мультфильм о мальчике, которого зовут Барни. Ему дарят робота на день рождение. Подарок должен был помогать мальчику с его делами, но оказался бракованным и Барни решил научить своего робота всем навыкам. Премьера состоялась 21 октября.

Замыкает тройку лидеров «Веном-2». Фильм с участием актера Тома Харди в главной роли собрал 86,6 млн рублей за два дня. Картина вышла в прокат 30 сентября. По сюжету, Веном вселяется в тело журналиста, которого зовут Эдди Брок. Во второй серии фильма Харди в образе Венома встречается с серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал другой симбиот - Карнаж.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
кинопрокатфильмы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой ваш любимый фильм?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЖители Бердска останутся без газа на сутки 26 октября
5:40:32 10/25/2021
Жители Бердска останутся без газа на сутки 26 октября
У трех знаков зодиака 25 октября 2021 года будет отличный день
5:36:23 10/25/2021
У трех знаков зодиака 25 октября 2021 года будет отличный день
В Самаре начали тестирование технологии по защите школ от вооруженных нападений
5:27:48 10/25/2021
В Самаре начали тестирование технологии по защите школ от вооруженных нападений
Журналиста из Ростова-на-Дону объявили в розыск за "оправдание нацизма"
5:16:52 10/25/2021
Журналиста из Ростова-на-Дону объявили в розыск за "оправдание нацизма"
Украина угрожает Путину направить ракеты на Москву
5:09:44 10/25/2021
Украина угрожает Путину направить ракеты на Москву
БердскВ Бердске жители поселка Борового в ужасе от маршрута №17 и затянувшегося ремонта ул. Черемушной: «На работу теперь пешком от Борового до Торгового?»
5:01:56 10/25/2021
В Бердске жители поселка Борового в ужасе от маршрута №17 и затянувшегося ремонта ул. Черемушной: «На работу теперь пешком от Борового до Торгового?»
Чудеса Иверской иконы Богородицы: самая чудодейственная молитва афонской святыне
5:00:12 10/25/2021
Чудеса Иверской иконы Богородицы: самая чудодейственная молитва афонской святыне
Кроссовки Майкла Джордона были проданы на аукционе за 1,47 млн долларов
4:59:11 10/25/2021
Кроссовки Майкла Джордона были проданы на аукционе за 1,47 млн долларов
Индексация пенсии работающим пенсионерам в 2022 году: какие есть прогнозы
4:57:30 10/25/2021
Индексация пенсии работающим пенсионерам в 2022 году: какие есть прогнозы
Гороскоп на сегодня: что ждет каждый знак зодиака 25 октября 2021 года
4:54:23 10/25/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет каждый знак зодиака 25 октября 2021 года