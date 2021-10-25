Новый фильм про агента 007 «Не время умирать» возглавил российский кинопрокат в выходные

Фильм «Не время умирать» собрал 96 млн рублей за прошедшие выходные и занял лидирующие позиции в российском кинопрокате, заявляет портал портала kinobusiness.com за период с 21 по 24 октября. Данная картина стала последней с участием актера Дэниела Крэйга в главной роли. По сюжету фильма, Крэйга уходит со службы и отправляется на Ямайку. Там он встречает старого друга из ЦРУ, который предлагает ему спасти ученого, которого взяли в плен. Премьера фильма состоялась 7 октября.
На втором месте по сборам средств расположился мультфильм "Неисправимый Рон". Он собрал 90 млн рублей за те же выходные. Мультфильм о мальчике, которого зовут Барни. Ему дарят робота на день рождение. Подарок должен был помогать мальчику с его делами, но оказался бракованным и Барни решил научить своего робота всем навыкам. Премьера состоялась 21 октября.
Замыкает тройку лидеров «Веном-2». Фильм с участием актера Тома Харди в главной роли собрал 86,6 млн рублей за два дня. Картина вышла в прокат 30 сентября. По сюжету, Веном вселяется в тело журналиста, которого зовут Эдди Брок. Во второй серии фильма Харди в образе Венома встречается с серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал другой симбиот - Карнаж.