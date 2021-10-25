«Почта России» будет доставлять посылку через роботов «Яндекса»

«Почта России» планирует доставлять посылки с помощью роботов «Яндекса». Сначала такая доставка будет осуществляться из 4 пунктов в Москве, далее планируется сделать 27 пунктов выдачи с такими роботами, пишет РБК.
–Начальный этап предполагает старт 36 роботов в 27-ми отделениях столицы, заказать такую доставку можно будет через почту, ее стоимость составит 1 рубль, – сообщает организация.
Такой функцией смогут воспользоваться жители района Хамовники, а также люди, проживающие в районе станции метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар». Доставка ботом будет доступна, если вы живете в радиусе 2 км от отделения почты.