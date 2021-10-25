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Врач из Новосибирска сообщила о проблемах с эрекцией после коронавируса

7:09:5410/25/2021
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Ковид оказывает влияние на все жидкости в организме, в том числе и кровь.

Тестостерон снижается из-за COVID-19. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Новосибирске врач заявила, что одной из самых частых проблем после перенесения COVID-19 у мужчин является снижение уровня тестостерона. Елена Новикова уверена, отсутствие эрекции связано с сосудистыми компонентами. А если нарушается артериальный приток - последствий предугадать невозможно.

–COVID-19 оказывает влияние на все жидкости в организме и даже на кровь. Появляются фибротромбы, также может снизиться эрекция,– сообщает медик.

А ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН считают, что уровень тестостерона в крови мужчины снижается после выздоровления. Они ознакомились с данными 50 мужчин, переболевших коронавирусной пневмонией, выяснилось, что тестостерон в крови таких пациентов снижен.

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эрекциятестостеронкоронавирус
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