Врач из Новосибирска сообщила о проблемах с эрекцией после коронавируса

В Новосибирске врач заявила, что одной из самых частых проблем после перенесения COVID-19 у мужчин является снижение уровня тестостерона. Елена Новикова уверена, отсутствие эрекции связано с сосудистыми компонентами. А если нарушается артериальный приток - последствий предугадать невозможно.
–COVID-19 оказывает влияние на все жидкости в организме и даже на кровь. Появляются фибротромбы, также может снизиться эрекция,– сообщает медик.
А ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН считают, что уровень тестостерона в крови мужчины снижается после выздоровления. Они ознакомились с данными 50 мужчин, переболевших коронавирусной пневмонией, выяснилось, что тестостерон в крови таких пациентов снижен.