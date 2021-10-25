В Новосибирской области в страшном пожаре погиб 3-летний ребенок

23 октября, в субботу, в поселке Мирный Коченевского района произошло возгорание в частном двухквартирном доме. Пожар унес жизнь трехлетнего малыша. Когда на место ЧП прибыли пожарные, горела кровля здания по всей площади. Из-за сильного ветра существовал риск перехода огня на баню и соседние дома.
При пожаре самостоятельно эвакуировались три человека, один из них ребенок. Кроме того, соседи вынесли из огня еще двух детей, оставшихся без присмотра взрослых. Трехлетний мальчик умер в карете скорой помощи. Еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии: четырехлетняя девочка отправлена в больницу с отравлением продуктами горения.
Специалисты Главного управления МЧС России оказывали психологическую помощь на месте чрезвычайной ситуации. Как отметили в ведомстве, на локализацию огня пожарным потребовалось около получаса, девять минут ушло на устранение открытого горения.
Добавим, что привлекались 13 человек и 3 единицы техники, от МЧС России – 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причину пожара устанавливает следственно-оперативная группа.