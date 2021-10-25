В Новосибирске разгорелся крупный пожар на складах на Станционной: борьбу с огнем осложняет сильный ветер

25 октября в Новосибирске произошло возгорание склада на 2-й Станционной. Сам же пожар начался на предприятии по переработке шин. Площадь — 600 квадратных метров, пожарные уже работают. Огонь грозит перекинуться на другие склады.
Сейчас там организовали штаб пожаротушения. Как отмечают в пресс-службе МЧС, сильные порывы ветра затрудняют работу спасателям.
В горящую промзону выехали больше 40 человек и 12 единиц техники. Помощь продолжает прибывать. Для контроля за ликвидацией огня работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Сейчас из-за сильного ветра огонь быстро идёт на другие территории.