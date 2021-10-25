Специалисты выявили побочные эффекты у подростков на вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения хочет разрешить подросткам делать прививку от коронавируса. Соответствующие документы на регистрацию Спутника были поданы ещё в сентябре. Выводы ведомство может озвучить уже скоро.
Отметим, что клинические испытаний российской вакцины от коронавируса для подростков уже начались. На них у участников тестирования были выявлены лишь легкие побочные эффекты. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам эксперта, единственной «побочкой» стала повышенная температура — до 37,3 градуса.
Напомним, 12 октября стало известно, что вывод о возможности вакцинации подростков смогут сделать в течение двух недель.