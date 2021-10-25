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Специалисты выявили побочные эффекты у подростков на вакцину от коронавируса

7:03:4010/25/2021
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Минздрав уже готовит документы для вакцинации.

У детей только поднимается температура до 37 градусов. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Гинцбург рассказал, когда можно делать ревакцинацию от коронавируса

Гинцбург рассказал, когда можно делать ревакцинацию от коронавирусаВ России за сутки на 24 октября выявили 35 660 новых зараженных коронавирусомЕщё 128 новости

Министерство здравоохранения хочет разрешить подросткам делать прививку от коронавируса. Соответствующие документы на регистрацию Спутника были поданы ещё в сентябре. Выводы ведомство может озвучить уже скоро.

Отметим, что клинические испытаний российской вакцины от коронавируса для подростков уже начались. На них у участников тестирования были выявлены лишь легкие побочные эффекты. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам эксперта, единственной «побочкой» стала повышенная температура — до 37,3 градуса.

Напомним, 12 октября стало известно, что вывод о возможности вакцинации подростков смогут сделать в течение двух недель.

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подросткивакцинацияпобочные эффекты
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