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В Новосибирской области объявят локдаун с 30 октября 2021: полный список ограничений от губернатора Травникова

7:30:0210/25/2021
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Ситуация с заболеваемостью в регионе ухудшается каждую неделю.

Документ о дополнительных ограничениях будет подготовлен региональным правительством. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Правительство Новосибирской области думает о введении новых ограничений на период с 30 октября по 7 ноября. Такая мера необходима из-за большого прироста заболевших.

25 октября, глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве региона заявил, что уже пятую неделю фиксируется рост числа коронавирусных больных. Больше предыдущей недели на 24%.

Андрей Травников, губернатор области, отметил, что будут предприняты дополнительные ограничения, чтобы сбить четвертую волну и контролировать выходные взрослых и детей.

Оперативный штаб изучит предложения Роспотребнадзора и опыт других субъектов России, чтобы подготовить документы для новых ограничений. Их обсудят на заседании правительства региона.

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новосибирская областькоронавирусдополнительные ограничения
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