В Новосибирской области объявят локдаун с 30 октября 2021: полный список ограничений от губернатора Травникова

Правительство Новосибирской области думает о введении новых ограничений на период с 30 октября по 7 ноября. Такая мера необходима из-за большого прироста заболевших.
25 октября, глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве региона заявил, что уже пятую неделю фиксируется рост числа коронавирусных больных. Больше предыдущей недели на 24%.
Андрей Травников, губернатор области, отметил, что будут предприняты дополнительные ограничения, чтобы сбить четвертую волну и контролировать выходные взрослых и детей.
Оперативный штаб изучит предложения Роспотребнадзора и опыт других субъектов России, чтобы подготовить документы для новых ограничений. Их обсудят на заседании правительства региона.