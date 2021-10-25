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«Ростелеком» завершил проект по подключению к интернету социально значимых объектов Сибири

7:19:0310/25/2021
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За три года реализации проекта доступ к высокоскоростному интернету получили 2 494 соцобъекта.

Фото предоставлено МРФ «Сибирь»

«Ростелеком» в Сибири завершил работы по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Для этого специалисты компании проложили 3 318 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в четырех регионах: в Хакасии, Бурятии, Томской области, а также в Республике Алтай.
За три года реализации проекта доступ к высокоскоростному интернету получили 2 494 соцобъекта, среди которых — школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, объекты культуры, подразделения МЧС и Росгвардии. Больше всего объектов подключено в Бурятии: там ВОЛС проложили для 1 066 СЗО. В Томской области интернетом теперь могут пользоваться 668 социально значимых учреждений, в Хакасии и на Алтае — по 491 и 269 объектов соответственно.
«Благодаря реализации проекта “Цифровая экономика“ оптоволокно появилось даже в самых отделенных населенных пунктах Сибири, где до этого не было надежной связи. Таким образом мы не только подготовили инфраструктуру для подключения к интернету учреждений здравоохранения или образования, но и создали необходимую базу для дальнейшего развития цифровых технологий. Это позволит эффективнее организовывать рабочие процессы, проводить совещания и консультации, следить за порядком и безопасностью», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером проекта, одна из задач которого — повышение качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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