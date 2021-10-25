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25.10
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За смерть пожилого пассажира в Ростове-на-Дону виновник ДТП заплатил 40 тыс. рублей

11:19:2410/25/2021
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Уголовное дело было прекращено из-за примирения сторон. Водитель не справился с управлением и перевернул машину.

Ростовчанину ДТП со смертельным исходом сошло с рук. Фото: Pixabay.com

В Ростове-на-Дону местный житель избежал наказания за ДТП с погибшими. Водитель иномарки, которому 48 лет, проходил в статусе обвиняемого по делу о "Нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека".

Однако уголовное дело в отношении мужчины были прекращено из-за примирения сторон. В качестве морального ущерба автолюбитель заплатил 40 тыс рублей пострадавшей стороне.

Авария случилась в сентябре 2020 года. Тогда водитель не справился с управлением и опрокинулся с дороги. В результате происшествия скончался 63-летний пассажир.

Напомним, ранее  «Курьер.Среда» сообщал, что МВД объявило в розыск журналиста из Ростова-на-Дону. Мужчина публиковал спорные публикации в собственном Telegram-канале. Сейчас он находится в Грузии.

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смертьДТПуголовное дело
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