За смерть пожилого пассажира в Ростове-на-Дону виновник ДТП заплатил 40 тыс. рублей

В Ростове-на-Дону местный житель избежал наказания за ДТП с погибшими. Водитель иномарки, которому 48 лет, проходил в статусе обвиняемого по делу о "Нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека".
Однако уголовное дело в отношении мужчины были прекращено из-за примирения сторон. В качестве морального ущерба автолюбитель заплатил 40 тыс рублей пострадавшей стороне.
Авария случилась в сентябре 2020 года. Тогда водитель не справился с управлением и опрокинулся с дороги. В результате происшествия скончался 63-летний пассажир.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» сообщал, что МВД объявило в розыск журналиста из Ростова-на-Дону. Мужчина публиковал спорные публикации в собственном Telegram-канале. Сейчас он находится в Грузии.