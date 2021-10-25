Смерть от вакцинации против коронавируса: Как получить выплату от Минздрава в 10 000 рублей

Пандемия коронавируса длится уже полтора года и, видимо, закончится не так скоро. За это время россияне научились ходить в масках, работать на «удаленке», делать прививку, и поняли значение слова «локдаун» в полной мере. Но есть та сторона, о которой говорить грустно - это смертность от новой коронавирусной инфекции. В России многие отказываются от вакцинации из-за последствий, и, главное - смерти от прививки. Журналисты «Курьер.Среда» 25 октября выяснили, можно ли умереть после прививки, выплачивается ли в случае летального исхода денежная компенсация, и когда будем ставить новые прививки.
Итак, наверное, самый главный страх, который заставляет добрую половину россиян не делать прививку - смерть. В беседе с «Курьер.Среда» 25 октября пресс-секретарь минздрава Оренбуржья Ирина Комарова рассказала, что случаев смерти от прививки против коронавируса не было.
- Летальный исход от вакцинации? Его не было. Были, допустим, от сердечной недостаточности смерти. Смерти как раз-таки от того, что прививки не делают. Даже недавно несколько журналистов умерло непривитых, - рассказала Ирина Комарова.
О выплатах денежных компенсаций из-за смерти от ковида Ирина Анатольевна рассказала, что в Минзраве таких выплат нет. Но можно застраховать себя или своих близких в страховой компании, тогда подобные выплаты делает страховая компания. Кстати, Ирина Комарова рассказала также, что есть закон, согласно которому можно получить деньги за «побочку» от прививки или летальный случай от прививки, причем - любой.
- Выплат нет, от Минздрава конкретно нет. В справке о смерти всегда пишут диагноз. Но, кстати, есть закон по ОМС, он действует всю жизнь на каждого человека после прививки. Закон о «вакцино-профилактики», - рассказала Ирина Комарова.
Мы заглянули в этот самый закон о «вакцино-пофилактики», который опубликован на сайте Минздрава РФ. Итак, из интересного: за осложнения от прививки можно получить 10 000 рублей, а за смерть от любой прививки - 30 000 рублей единовременно:
1. При возникновении поствакцинального осложнения гражданин имеет право на получение государственного единовременного пособия в размере 10 000 рублей. (в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ). Перечень поствакцинальных осложнений, дающих право гражданам на получение государственных единовременных пособий, утверждается Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения.
2. В случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 рублей имеют члены его семьи. (в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ), - говориться в законе.
Конечно, доказать «побочку» или смерть от коронавируса не так просто.
Ну а теперь, по поводу вакцинации в России: будет ли четвертая и пятая прививки от ковида? На этот вопрос мы попросили ответить вирусолога Сергея Нетесова. В беседе с «Курьер.Среда», 25 октября, Сергей Викторович рассказал, что пока идет ревакцинация населения.
- Речь пока нет идет о четвертой или пятой вакцинации. Сейчас пока идет ревакцинация, говорить дальше о чем-то еще пока рано. Поэтому вот прогноза нет как такового,- рассказал вирусолог Сергей Нетесов.
Между тем, во всей России снова локдаун: закрыты школы, магазины, кафе, рестораны и многое другое. Ориентировочно, пока на неделю. Но ранее, политолог Кирилл Шкилев рассказывал «Курьер.Среда» о возможности продления «каникул» для россиян.