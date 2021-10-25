В Бердске из-за коронавируса закрыты 38 групп в детсадах и 68 классов в школах

На 25 октября в Бердске под медицинским наблюдением находятся 815 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для определения точного числа заболевших было взято 219 тестов. Также отметим, что выздоровели и выписались 2476 человек.
На сегодняшний день выявлено 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрирован 2685 случаев коронавирусной инфекции.
В образовательных организациях: заболевших ковид – 108 воспитанников (СОШ - 72, ДС - 36) + 4 сотрудника. Контактных всего 2261, из них школы - 1757, сады - 504. Закрыты по ковиду: 38 групп в дошкольных учреждениях и 68 классов.
Полное приостановление деятельности по ОРВИ: ДС 19 с 19.10.2021-25.10.2021.