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В Бердске из-за коронавируса закрыты 38 групп в детсадах и 68 классов в школах

8:14:5310/25/2021
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Всего в городе зарегистрирован 2685 случаев коронавирусной инфекции.

Статистика коронавируса по Бердску. Фото: Pixabay.com

На 25 октября в Бердске под медицинским наблюдением находятся 815 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для определения точного числа заболевших было взято 219 тестов. Также отметим, что выздоровели и выписались 2476 человек.

На сегодняшний день выявлено 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрирован 2685 случаев коронавирусной инфекции.

В образовательных организациях: заболевших ковид – 108 воспитанников (СОШ - 72, ДС - 36) + 4 сотрудника. Контактных всего 2261, из них школы - 1757, сады - 504. Закрыты по ковиду: 38 групп в дошкольных учреждениях и 68 классов.

Полное приостановление деятельности по ОРВИ: ДС 19 с 19.10.2021-25.10.2021.

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