Пермский стрелок Тимур Бекмансуров отказался обжаловать свой арест

14 октября в Пермской больнице прошло судебное заседание. Прямо в госпиталь к вышедшему из комы Тимуру приехали прокурор, следователь, адвокат, судья. Бекмансурова привезли в инвалидной коляске, так как сам он пока передвигаться не может после ампутации ноги.
Юноша признал свою вину. И ни разу не возразил в ходе суда. 18-летнего стрелка приговорили к заключению под сражу. Его перевели в отряд для инвалидов в СИЗО на 2 месяца, до 13 декабря. Однако в течение 10 дней обвиняемый мог обжаловать судебное решение, но делать он этого не стал.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» сообщал, что страшный массовый расстрел произошел 20 сентября. 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в университет с дробовиком. В результате стрельбы погибли шесть человек, более сорока человек получили различные травмы.