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В Бердске мэр Евгений Шестернин отменил постановление об аккредитации СМИ

9:02:4210/25/2021
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Как уточили в пресс-центре горадминистрации, готовится проект постановления об отмене документа.

Евгений Шестернин в должности главы Бердска уже 5 лет
Евгений Шестернин отменил постановление администрации. Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: СМИ и мэр Бердска
В Бердске мэрия вводит обязательную аккредитацию для журналистов и СМИ. Текст документа

В Бердске мэрия вводит обязательную аккредитацию для журналистов и СМИ. Текст документаАккредитации журналистов нет в мэрии Бердска, заявил глава Шестернин. Но СМИ туда нельзяЕщё 22 новости

В Бердске глава города Евгений Шестернин, который вышел на работу после месяца больничного, решил отменить постановление №3276 от 20 октября 2021 года «О правилах аккредитации журналистов средств массовой информации при администрации города Бердска». Как ранее сообщал "Курьер.Среда", соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации сегодня, 22 октября. Постановление достаточно обширное и затрагивает как права, так и обязанности журналистов. Стоит отметить, что постановление изобрела начальник пресс-центра Светлана Кичайкина, а исполняющий обязанности мэра Владимир Захаров уже его подписал. Предполагается, что в законную силу он вступит после опубликования в газете "Бердские новости". Но пока этого не произошло.

К слову сказать, в беседе с "Курьер.Среда" 25 октября Светлана Кичайкина сообщил, что в данный момент готовится проект постановления об отмене постановления «О правилах аккредитации журналистов средств массовой информации при администрации города Бердска». Пока что указанное документ о правилах аккредитации СМИ все еще находится в разделе нормативно-правовых актов сайта администрации Бердска.

Напомним, в постановлении №3276 даже указано, какой журналист может стать аккредитованным в горадминистрации. К примеру, СМИ должны предоставить в мэрию некоторые документы, а также экземпляры двух последних газет, записи двух последних телесюжетов, ссылки и скриншоты на публикации в интернете. Есть нюанс - публикации должны рассказывать о работе администрации Бердска.

Интересный момент, в аккредитации откажут сразу же, как вступит в законную силу решение суда о распространении не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию администрации города Бердска.

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мэраккредитация СМИ
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