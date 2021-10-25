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В Подмосковье рухнул самолет с известным бизнесменом и его супругой на борту

9:31:3510/25/2021
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К сожалению, пара погибла на месте. Следователи возбудили уголовное дело.

Рухнувшим самолетом в Подмосковье управлял столичный бизнесмен. Фото: Pixabay.com

В Подмосковье рухнул самолет в Рузском районе. Им управлял столичный бизнесмен Юрий Самофалов. Генеральный директор ООО "Белспецстрой" скончался на месте происшествия. Мужчина являлся собственником рухнувшего самолета "Аэропракт А-22".

На борту «Летучей лисицы» находились сам Самофалов и его супруга. Самолет взлетал с аэродрома Ватулино. Падение произошло сразу после того, как пилот набрал высоту, от удара судно загорелось, пара погибла на месте.
Также сообщается, что вылет не был согласованным, а правоохранительными органами теперь возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что пермский стрелок Тимур Бекмансуров не стал обжаловать собственный арест. Таким образом подозреваемый в массовом убийстве останется под стражей до 13 декабря. Бекмансуров содержится в отряде инвалидов в одном из пермских СИЗО.

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