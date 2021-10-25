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«Ростелеком» в Новосибирске рассказал о перспективных направлениях в IT-сфере

9:25:0110/25/2021
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Примером правильно выстроенной работы может служить центр обработки данных «Ростелеком-ЦОД» общей мощностью 3 МВт, расположенный в Новосибирске на улице Менделеева.

Фото предоставлено МРФ «Сибирь»

Аспекты информационной безопасности и вопросы подготовки кадров в IT-сфере обсудили в Новосибирске эксперты из разных отраслей на научно-практической конференции, которая прошла на базе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Представители «Ростелекома» рассказали о важности соблюдения принципов инфобезопасности при работе в центрах обработки данных (ЦОД) и объяснили, почему будущим IT-специалистам необходимо знать методики защиты от кибератак.
Примером правильно выстроенной работы может служить центр обработки данных «Ростелеком-ЦОД» общей мощностью 3 МВт, расположенный в Новосибирске на улице Менделеева. В трех машинных залах дата-центра суммарно могут разместиться 300 стоек. По уровню надежности инфраструктуры ЦОД соответствует уровню Tier III. Элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Все это обеспечивает бесперебойную работу дата-центра.
«В Сибири, как в России и в мире, облачные сервисы развиваются стремительно, и у ЦОД становится больше клиентов с каждым годом. При этом сейчас на первом месте у заказчиков стоит даже не цена — главным при выборе дата-центра становится надежность и отказоустойчивость IT-инфраструктуры. Вот почему при работе с облачными технологиями так важно уделять внимание физической защищенности, информационной безопасности и резервированию систем питания и каналов связи. Во всех этих аспектах необходимо разбираться студентам, которые через несколько лет закончат вузы и придут на работу в телекоммуникационные компании», — уточнил Иван Чуряков, директор проектов по облачным сервисам макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
На конференции также рассмотрели вопросы использования технических средств защиты информации и способы выявления киберпреступлений. Отдельное внимание на встрече уделили разработке образовательных программ по направлению «Информационная безопасность» и профессиональной переподготовке преподавателей вузов в этой сфере.

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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