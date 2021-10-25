Талибы* отреагировали на намерения Путина убрать их из перечня террористических организаций

Представитель Министерства иностранных дел Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о том, что Талибы* покинут список террористических организаций в России. Абдул Кахар Балхи заявил, что их сообщество принимает позицию российского главы
. И добавил, что Афганистан планирует наладить мирные отношения с международным сообществом.
– Война закончилась, мы теперь относимся к странам мира, всем стоит пересмотреть свое отношение к Афганистану, – заявил представитель МИД.
Напомним, на очередной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай" Владимир Путин рассказал, что Российское правительство размышляет о том, чтобы вычеркнуть Талибан* из списка террористических организаций внутри страны. Но Путин обратил внимание на то, что сообщество признано террористическим на уровне ООН.
После встречи главы МИД России Сергея Лаврова с представителями Талибана* 20 октября в Москве, кремль заявил, что выделит Афганистану гуманитарную помощь.
Талибан - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.