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В Новосибирске хоккеист Константин Гнездилов скончался сразу после матча на стадионе СКА

10:03:1710/25/2021
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Ему неожиданно стало плохо.

Константин Гнездилов. Фото: ВКонтакте "Сибирская Хоккейная Лига (СХЛ) ".

24 октября, в Новосибирске умер 44-летний Константин Гнездилов — игрок команды «Легион» из Сибирской хоккейной лиги.

Как стало известно, в воскресенье днем спортсмен находился в раздевалке после игры на стадионе СКА на улице Воинской. Там ему стало плохо, и он потерял сознание. После чего сразу же на стадион прибыли медики, но спасти не удалось, им пришлось только констатировать смерть спортсмена.

Дежурный службы 112 рассказал, что в воскресенье поступало два звонка со стадиона СКА: в 16:09 дежурному сообщили, что мужчине стало плохо, еще через 7 минут поступил второй сигнал о том, что состояние пострадавшего значительно ухудшилось.

Само же сообщество хоккейной лиги выражает глубочайшие соболезнования его семье, родным и близким. Как отмечают товарищи, Константин был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни.

Константин Гнездилов играл в защите хоккейного клуба «Легион». Все члены команды являются любителями. На сайте СХЛ последним матчем коллектива значится игра против «Сибкарта»: «Легион» одержал победу — 4:3.

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новосибирскхоккеистСмерть спортсмена.
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