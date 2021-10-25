В Новосибирске хоккеист Константин Гнездилов скончался сразу после матча на стадионе СКА

24 октября, в Новосибирске умер 44-летний Константин Гнездилов — игрок команды «Легион» из Сибирской хоккейной лиги.
Как стало известно, в воскресенье днем спортсмен находился в раздевалке после игры на стадионе СКА на улице Воинской. Там ему стало плохо, и он потерял сознание. После чего сразу же на стадион прибыли медики, но спасти не удалось, им пришлось только констатировать смерть спортсмена.
Дежурный службы 112 рассказал, что в воскресенье поступало два звонка со стадиона СКА: в 16:09 дежурному сообщили, что мужчине стало плохо, еще через 7 минут поступил второй сигнал о том, что состояние пострадавшего значительно ухудшилось.
Само же сообщество хоккейной лиги выражает глубочайшие соболезнования его семье, родным и близким. Как отмечают товарищи, Константин был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни.
Константин Гнездилов играл в защите хоккейного клуба «Легион». Все члены команды являются любителями. На сайте СХЛ последним матчем коллектива значится игра против «Сибкарта»: «Легион» одержал победу — 4:3.