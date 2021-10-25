В Рязанской области простились с погибшими во время взрыва на пороховом заводе

Сегодня, 25 октября, тела 17 сотрудников утренней смены ООО «Разряд» передали родным для погребения. Прощание с погибшими на пожаре в пороховом цеху на территории завода «Эластик» прошло сегодня в 11 утра(по московскому времени).
17 человек, а это вся утренняя смена завода, сгорели заживо, после того как произошло замыкание и начался масштабный пожар. Поскольку везде, и на конвейерной ленте, и на полу, был порох, остановить огонь самостоятельно люди не смогли.
Сегодня закрытые гробы привезут в местный Дом культуры, чтобы жители могли проститься с ними.
Отметим, что губернатор области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура - все развлекательные мероприятия будут отменены и приспустят государственные флаги.
Напомним, ранее, в пятницу, «Курьер.Среда» сообщал о том, что стало известно, что 16 человек погибли в результате взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью. Двоих погибших ищут под обломками, один человек (Воеводин, 48 лет) госпитализирован. В здании, где случилась авария, изготовляли промышленные взрывчатые вещества для карьерных работ