Путин отправил на удаленку всех россиян старше 60 лет на месяц

Российский президент Владимир Путин подписал постановление, в котором дал указание регионам перевести всех сотрудников старше 60 на удаленную работу. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
В документе указано, что данное ограничение вводится на четыре недели. За этот период граждане должны привиться и сформировать иммунитет.
Ранее российский президент дал указание проконтролировать обеспечение препаратами для лечения коронавируса. В регионах возникают проблемы с обеспечением кислородом.
Кроме того, глава государства поручил закрыть по всей России общепит и увеселительные заведения на ночь.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», в настоящее время в стране привито недостаточное число граждан, чтобы сформировался иммунитет. Пока активность по получению прививок повышается только после введения ограничений.