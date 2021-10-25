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Путин отправил на удаленку всех россиян старше 60 лет на месяц

11:39:1410/25/2021
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За это время людям необходимо вакцинироваться и сформировать иммунитет.

Владимир Путин отправил по домам граждан старше 60 лет. Фото: Кремлин.ру

Российский президент Владимир Путин подписал постановление, в котором дал указание регионам перевести всех сотрудников старше 60 на удаленную работу. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

В документе указано, что данное ограничение вводится на четыре недели. За этот период граждане должны привиться и сформировать иммунитет.

Ранее российский президент дал указание проконтролировать обеспечение препаратами для лечения коронавируса. В регионах возникают проблемы с обеспечением кислородом.

Кроме того, глава государства поручил закрыть по всей России общепит и увеселительные заведения на ночь.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда», в настоящее время в стране привито недостаточное число граждан, чтобы сформировался иммунитет. Пока активность по получению прививок повышается только после введения ограничений.

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указ президентаудаленкадистанционный режимВладимир Путин
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