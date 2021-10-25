Путин приказал закрыть общепит и развлечения на ночь по всей России

Президент России Владимир Путин в перечне поручений приказал субъектам РФ обеспечить запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00, говорится на сайте Кремля.
"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая ... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра... Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничения оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время ", - отмечается в документе.
Регионы обязаны до 15 ноября доложить об исполнении поручения о запрете на проведение развлекательных мероприятий и на ограничения услуг общепита ночью. И далее докладывать ежемесячно.
Как сообщал "Курьер.Среда", 20 октября глава государства подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Некоторые регионы воспользовались правом продлевать нерабочие дни.