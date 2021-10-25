Переведут ли школьников на дистант после каникул в ноябре, ответил глава Минпросвещения

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов 25 октября рассказал, будут ли переводить школьников на удаленку после каникул.
По его словам, дистанционное обучение после ноябрьских каникул не планируется. Ранее министерство разрешило школам вводить каникулы до 30 октября в зависимости от эпидобстановки в регионе.
"Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами", - заявил Кравцов журналистам в понедельник.
Он подчеркнул: каникулярное время для школьников не увеличивается - пока нет необходимости в изменении учебных планов в российских школах.