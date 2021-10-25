Режиссера «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина похоронят 28 октября

Александр Рогожкин будет похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания состоится 28 октября в 13:00. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте «Ленфильма».
Как сообщал "Курьер.Среда", 23 октября в возрасте 72 лет умер кинематографист, благодаря которому на свет появились картины, полюбившиеся миллионам россиян, и всем, кто понимает русскую речь.
Самобытный режиссер создал фильмы «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», фильмы «Кукушка», «Блокпост», «Перегон», «Чекист».
Его работы были награждены премиями «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», МКФ в Карловых Варах. Также он был удостоен звания народного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ, а также является лауреатом Госпремии в области искусств.