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Режиссера «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина похоронят 28 октября

12:19:0710/25/2021
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23 октября в возрасте 72 лет умер кинематографист, благодаря которому на свет появились картины, полюбившиеся миллионам россиян, и всем, кто понимает русскую речь.

Александр Рогожкин будет похоронен в четверг 28 октября. Фото: Ленфильм
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Александр Рогожкин будет похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания состоится 28 октября в 13:00. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте «Ленфильма».

Как сообщал "Курьер.Среда", 23 октября в возрасте 72 лет умер кинематографист, благодаря которому на свет появились картины, полюбившиеся миллионам россиян, и всем, кто понимает русскую речь.

Самобытный режиссер создал фильмы «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», фильмы «Кукушка», «Блокпост», «Перегон», «Чекист».

Его работы были награждены премиями «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», МКФ в Карловых Варах. Также он был удостоен звания народного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ, а также является лауреатом Госпремии в области искусств.

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режиссерфильмыпохороны.ЛенфильмАлександр Рогожкин
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