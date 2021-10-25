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Вирус маскируется под приложение по мотивам «Игры в кальмара», предупредили россиян

12:50:4410/25/2021
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Скачанная программа подписывала пользователя на платные сервисы. Также она могла перехватывать сообщения, контакты и другую информацию.

Приложение по мотивам популярного фильма может испортить жизнь пользователю. Фото: Кадр из фильма

В России появился новый вирус, способный перехватывать сообщения пользователя, и подписывать его на разные платные сервисы без ведома хозяина.

В Google Play обнаружено приложение Squid Game, которое предлагало сменить заставку телефона на картинку из популярного сериала "Игра в кальмара", а на самом деле оно оказалось зловредной программой. Данную находку обнаружил эксперт международного разработчика антивирусных решений ESET Лукаш Стефанко.

Издание Лайф поинтересовалось в компании ESET, каким образом оказывалось негативное действие на хозяина телефона. Оказалось, что эта программа, известная как Joker, подписывала пользователей на платные сервисы, а также могла перехватывать СМС-сообщения, список контактов и другую информацию, хранящуюся на устройстве. Опасное приложение было загружено не менее 5000 раз, прежде чем Google обнаружил зловредное ПО и удалил.

- Однако даже после этого угроза от приложений, использующих имя популярной корейской дорамы, не ушла. На данный момент в Google Play можно скачать более 200 одноимённых приложений. Так как официального приложения сериала "Игра в кальмара" пока не существует, мошенники не побоятся использовать это в свою пользу, — отметили в ESET.

"Игра в кальмара" - один из самых популярных проектов за последние годы. У него много как поклонников, так и противников, которые предлагают запретить показ фильма в стране.

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вирусприложениескачивание контактовподписка на платные сервисы.
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