Вирус маскируется под приложение по мотивам «Игры в кальмара», предупредили россиян

В России появился новый вирус, способный перехватывать сообщения пользователя, и подписывать его на разные платные сервисы без ведома хозяина.
В Google Play обнаружено приложение Squid Game, которое предлагало сменить заставку телефона на картинку из популярного сериала "Игра в кальмара", а на самом деле оно оказалось зловредной программой. Данную находку обнаружил эксперт международного разработчика антивирусных решений ESET Лукаш Стефанко.
Издание Лайф поинтересовалось в компании ESET, каким образом оказывалось негативное действие на хозяина телефона. Оказалось, что эта программа, известная как Joker, подписывала пользователей на платные сервисы, а также могла перехватывать СМС-сообщения, список контактов и другую информацию, хранящуюся на устройстве. Опасное приложение было загружено не менее 5000 раз, прежде чем Google обнаружил зловредное ПО и удалил.
- Однако даже после этого угроза от приложений, использующих имя популярной корейской дорамы, не ушла. На данный момент в Google Play можно скачать более 200 одноимённых приложений. Так как официального приложения сериала "Игра в кальмара" пока не существует, мошенники не побоятся использовать это в свою пользу, — отметили в ESET.
"Игра в кальмара" - один из самых популярных проектов за последние годы. У него много как поклонников, так и противников, которые предлагают запретить показ фильма в стране.