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25.10
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В школу под Саратовом пришел вооруженный винтовкой бывший ученик. Его задержали

1:12:5210/25/2021
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Мужчина пришел в школу в состоянии алкогольного опьянения, он не хотел причинить вред, а просто решил подарить учебному заведению свое ружье.

Мужчина выпил и решил сделать школе подарок. Фото: Piqsels

В Саратовской области произошел инцидент — в школе был обнаружен мужчина с пневматической винтовкой. Происшествие произошло в городе Балаково в понедельник 25 октября. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации района.

Мужчина пришел в школу в состоянии алкогольного опьянения, он не хотел причинить вред, а просто решил подарить учебному заведению свое ружье. Известно, что ранее он учился в данной школе.

- Мужчина с пневматической винтовкой пришел в школу № 13. Сотрудники вызвали полицию, мужчина задержан. Никто не пострадал, — сказал ТАСС собеседник.

«Курьер.Среда» сообщал, что неделю назад в Пермском крае шестиклассник принес с собой в школу ружье и сделал два выстрела. Директор школы уговорила мальчика отдать оружие и не причинять никому вреда.

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школаподарокпринес ружье
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