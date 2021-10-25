В школу под Саратовом пришел вооруженный винтовкой бывший ученик. Его задержали

В Саратовской области произошел инцидент — в школе был обнаружен мужчина с пневматической винтовкой. Происшествие произошло в городе Балаково в понедельник 25 октября. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации района.
Мужчина пришел в школу в состоянии алкогольного опьянения, он не хотел причинить вред, а просто решил подарить учебному заведению свое ружье. Известно, что ранее он учился в данной школе.
- Мужчина с пневматической винтовкой пришел в школу № 13. Сотрудники вызвали полицию, мужчина задержан. Никто не пострадал, — сказал ТАСС собеседник.
«Курьер.Среда» сообщал, что неделю назад в Пермском крае шестиклассник принес с собой в школу ружье и сделал два выстрела. Директор школы уговорила мальчика отдать оружие и не причинять никому вреда.