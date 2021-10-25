В ЦГБ Бердска заявили о снятии запрета на одновременную вакцинацию от коронавируса и от гриппа

Минздрав РФ внес изменения в инструкцию по вакцинации, сообщили 25 октября в горбольнице Бердска.
Ранее в инструкции по медицинскому применению вакцины «Спутник V» было сказано, что интервал между прививками против коронавируса и против гриппа должен составлять 30 дней. Но Министерство здравоохранения изменило аннотацию.
-Согласно новым данным, во время исследования взаимодействия препарата «Спутник V» и вакцины для профилактики гриппа снижение иммуногенности обоих веществ не наблюдалось. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты просто вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо, - рассказали в Бердской ЦГБ.
ВОЗ тоже подтверждает безопасность одновременной вакцинации от гриппа и ковида. В условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией одновременная вакцинация более удобна для россиян, полагают в Минздраве. При наличии хронических заболеваний рекомендуется перед одновременной вакцинацией посоветоваться с доктором.
Как сообщал "Курьре.Среда", в ЦГБ Бердска приказом главврача Аллы Дробинской создана специальная врачебная комиссия для выдачи медотводов от вакцинации против коронавируса.