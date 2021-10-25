В Бердске закрыли пункт вакцинации от коронавируса в Микрорайоне: За прививкой придется ехать в центр города

В Новосибирской области и в Бердске, как и по всей стране, все силы брошены на создание коллективного иммунитета от коронавируса, который может достичь только вакцинацией.
Как сообщили 25 октября в Бердской горбольнице, по распоряжению Минздрава, поставить прививки должны не менее 80% бердчан. Это 69 020 жителей города.
В Бердске в рамках прививочной компании открыто несколько пунктов вакцинации. Однако один из них, который находится во взрослой поликлинике Микрорайона пришлось закрыть.
Напомним, что в здании на ул. Боровой, 109 идет ремонт - здесь скоро откроется Центр амбулаторной онкологической помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
-В связи с тем, что в настоящее время на данном объекте идет капитальный ремонт помещений, пункт вакцинации во взрослой поликлинике №2 временно закрывается. Пациенты, приписанные к ней, вакцинацию от COVID-19 могут пройти в поликлинике на ул. Пушкина, 172. Вакцинироваться от гриппа и получить другие плановые прививки можно во взрослой поликлинике №1 на ул. Островского, 53, - рассказали в Бердской ЦГБ.
С 25 октября, по приказу главврача Аллы Дробинской, утвержден новый перечень пунктов вакцинации в Бердске:
Поликлиника по адресу: ул.Пушкина, 172: вакцинация против коронавирусной инфекции - с 8.00 до 20.00, суббота, воскресение - с 9.00 до 15.00.
Взрослая поликлиника №1 по адресу: ул. Остроского, 53: вакцинация против коронавируса - с 8.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до 15.00, каб. №406; вакцинация против гриппа и других инфекций – с 8.00 до 19.00 в будние дни, перерыв с 12.00 до 12.30, каб. №11.
Отделение врачебной помощи по адресу: п. Новый, ул. Новосибирская, 10: вакцинация против новой коронавирусной инфекции и гриппа – пн., пт. с 12.00 до 14.00; вт., ср., чт. С 11.00 до 13.00.
Кроме того, для прививок против коронавирусной инфекции и гриппа на предприятия и в организации Бердска выезжают три мобильные бригады горбольницы.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что Минздрав обновил рекомендации по вакцинации и разрешил одновременно прививаться от коронавируса и от гриппа, не дожидаясь 30 дней между прививками.