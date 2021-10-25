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Морги переполнены и не справляются с колоссальным числом умерших от коронавируса в Крыму

1:51:1910/25/2021
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Рост смертности на полуострове парализовал работу моргов. Судмедэксперты и патологоанатомы работают в напряженном режиме.

В Крыму морги не справляются с наплывом умерших. Фото: Pixabay
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Крыму морги не успевают справляться с нагрузкой, сильно возросшей на них после постоянного роста числа погибших от коронавирусной инфекции. Региональные власти вынуждены покупать модульные холодильники, чтобы хранить тела «в более или менее надлежащем состоянии». Об этом стало известно после сообщения врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский. Он отметил, что жители полуострова часто жалуются на то, что получают тела родственников в плохом состоянии.

- Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии,— уточнил министр.

Как пояснил Скорупский, в регионе число желающих вакцинироваться увеличилось на треть после введения системы QR-кодов. За два выходных дня в Крыму привились 14 774 местных жителя.

В Крыму 23 дня подряд обновлялся антирекорд по выявлению зараженных за сутки. 25 октября зафиксировано новых зараженных 655 человек, теперь в регионе таковых более 92 тысяч, умерших — 2,9 тысяч человек.

Как сообщал "Курьер.Среда", ранее обнаружили горы трупов в черных мешках у морга в Иванове.

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моргчисло погибшихне справляютсяКонстантин Скорупский
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