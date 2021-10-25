Останки 14 человек, найденные на Урале, могли захоронить в лихие 1990-е годы

В Нижнем Тагиле было обнаружено массовое захоронение. Человеческие кости были свалены в кучу и присыпаны землей. Об этом стало известно после обнаружения останков прохожими, гуляющими по лесу.
— Люди наткнулись на человеческие кости во время прогулки по лесу, обратились в полицию. Когда стали обследовать территорию, то нашли еще останки. Потом пересчитали по тазобедренным костям, оказалось, что они принадлежат как минимум четырнадцати людям, - рассказал местный житель.
В региональном главке МВД сообщили, что захоронение занимаются в СК по региону. Как рассказал источник в правоохранительных органах для E1.RU, находка могла оказаться захоронением из 1990-х годов, либо «мусором», который выкинули с кладбища, расположенного неподалеку.
Возраст и причину смерти установят после проведения экспертизы, тогда можно будет определить, откуда в лесу взялись человеческий кости.