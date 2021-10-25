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В Татарстане мощный взрыв газа разрушил два этажа многоквартирного дома. Под завалами остались люди

3:06:1710/25/2021
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По предварительным данным, разрушено несколько квартир на двух этажах, пострадали пять человек, 32 жильца эвакуированы. Произошла утечка газа.

В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Фото: Скриншот

Взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах вечером 25 октября, сообщили очевидцы в соцсетях - опубликовано видео пятиэтажки с разрушенными квартирами. Пострадали верхние этажи.

«Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в г. Набережные Челны. Сообщение проверяется», – сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, разрушено несколько квартир на двух этажах, пострадали пять человек, 32 жильца эвакуированы, несколько человек могут находиться под завалами.

Сообщают о полном разрешении не менее шести квартир на четвертом и пятом этажах.

По информации ТАСС, которое ссылается на собственный источник, в доме произошла утечка газа.

В МЧС подтвердили: произошел взрыв газовоздушной смеси, повреждены перекрытия между двумя этажами.

"По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", - рассказали в чрезвычайном ведомстве, отметив, что сведения о пострадавших и возможных погибших выясняются.

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