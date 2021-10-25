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«Из-под завалов слышны крики»: Двое детей пострадали при взрыве газа в разрушенной пятиэтажке в Татарстане

3:37:3610/25/2021
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В квартире на четвертом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, в связи с чем оказались повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушено не менее шести квартир.

Прокуратура Татарстана начала проверку после взрыва в челнинской пятиэтажке. Фото: ГУ МЧС по Татарстану

Прокуратура Татарстана начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, сообщили 25 октября в пресс-службе надзорного ведомства. На место ЧП выехал и. о. прокурора города Айдар Галиев. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.

На месте происшествия работают также сотрудники Следственного комитета.

В квартире на четвертом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, в связи с чем оказались повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушено не менее шести квартир, рассказали в республиканском управлении МЧС.

По информации минздрава Татарстана, при взрыве пострадали два ребенка. Одного - 2010 года рождения - осмотрели медики скорой помощи, его госпитализировали. Второго - его брата 2004 года рождения - тоже решено отправить в больницу. Состояние обоих пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.

Как сообщал "Курьер.Среда", взрыв произошел вечером в понедельник в панельном пятиэтажном доме №48/21 в Новом городе. Обрушилась крыша и два верхних этажа.

По предварительным данным, пострадали пятеро, 32 эвакуированы. Несколько человек находятся под завалами.

-Из-под завалов слышны голоса, крики, просят помощи, — рассказали очевидцы.

Спасатели пытаются достать людей. Сейчас работают свыше 90 сотрудников МЧС и 35 единиц техники.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, одного из жильцов спасли по автолестнице с пятого этажа.

Предположительно, взрыв произошел в квартире одинокого пенсионера.

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