«Из-под завалов слышны крики»: Двое детей пострадали при взрыве газа в разрушенной пятиэтажке в Татарстане

Прокуратура Татарстана начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, сообщили 25 октября в пресс-службе надзорного ведомства. На место ЧП выехал и. о. прокурора города Айдар Галиев. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.
На месте происшествия работают также сотрудники Следственного комитета.
В квартире на четвертом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, в связи с чем оказались повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушено не менее шести квартир, рассказали в республиканском управлении МЧС.
По информации минздрава Татарстана, при взрыве пострадали два ребенка. Одного - 2010 года рождения - осмотрели медики скорой помощи, его госпитализировали. Второго - его брата 2004 года рождения - тоже решено отправить в больницу. Состояние обоих пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.
Как сообщал "Курьер.Среда", взрыв произошел вечером в понедельник в панельном пятиэтажном доме №48/21 в Новом городе. Обрушилась крыша и два верхних этажа.
По предварительным данным, пострадали пятеро, 32 эвакуированы. Несколько человек находятся под завалами.
-Из-под завалов слышны голоса, крики, просят помощи, — рассказали очевидцы.
Спасатели пытаются достать людей. Сейчас работают свыше 90 сотрудников МЧС и 35 единиц техники.
Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, одного из жильцов спасли по автолестнице с пятого этажа.
Предположительно, взрыв произошел в квартире одинокого пенсионера.