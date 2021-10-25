Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Российских туристов арестовали в Турции за поджог леса на «Ликийской тропе»

4:09:4010/25/2021
0

За решеткой оказались семь россиян. Они утверждают, что тушили пожар, а не поджигали.

Суд в Турции арестовал российских туристов по подозрению в поджоге леса. Фото: Скриншот  korshunov_d / Instagram

Турецкий суд в воскресенье арестовал семерых российских туристов, которых власти подозревают в поджоге леса. ЧП произошло в Анталье.

«Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи», — рассказали РБК в генконсульстве РФ.

Граждан России задержали по подозрению в неумышленном поджоге лесного массива в районе Чагларджа. Полицейские составили протокол, показания дали как подозреваемые, так и  свидетелями. Россиянам предоставили переводчика и государственных защитников.

Ситуацию держат на контроле в дипломатическом ведомстве.

Telegram-канал Baza между тем сообщает, что сами арестованные заявляют о том, что они не поджигали, а пытались потушить пожар и даже вызвали пожарных. По словам туристов, сначала их задержали местные жители, а после жандармы.

Одна из знакомых задержанного в Турции Анатолия Ярошенко уверена, что он не мог поджигать лес.

-Я абсолютно точно уверена, что не мог. Анатолий спортсмен и порядочный парень с совершенно адекватными мыслями в голове. Если они увидели пожар на пути, то вполне логично, что они пытались его потушить, — цитирует news.ru.

По словам девушки, ситуация с обвинениями в поджоге ошибочная, Ярошенко опытный походник и хорошо знаком с правилами безопасности.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
аресттуристтушить пожарподжогАнатолий Ярошенко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Разберутся и отпустят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Российских туристов арестовали в Турции за поджог леса на «Ликийской тропе»
4:09:40 10/25/2021
Российских туристов арестовали в Турции за поджог леса на «Ликийской тропе»
Как правильно высаживать озимые лук и чеснок: советы экспертов по посадке и выбору семян
4:00:35 10/25/2021
Как правильно высаживать озимые лук и чеснок: советы экспертов по посадке и выбору семян
«Из-под завалов слышны крики»: Двое детей пострадали при взрыве газа в разрушенной пятиэтажке в Татарстане
3:37:36 10/25/2021
«Из-под завалов слышны крики»: Двое детей пострадали при взрыве газа в разрушенной пятиэтажке в Татарстане
В Петербурге назвали условия снятия локдауна: Надежда только на вакцинацию
3:20:50 10/25/2021
В Петербурге назвали условия снятия локдауна: Надежда только на вакцинацию
В Татарстане мощный взрыв газа разрушил два этажа многоквартирного дома. Под завалами остались люди
3:06:17 10/25/2021
В Татарстане мощный взрыв газа разрушил два этажа многоквартирного дома. Под завалами остались люди
Новолуние в ноябре 2021: точное время на юную луну 5 ноября. Что запрещено и как правильно загадать желание?
3:00:56 10/25/2021
Новолуние в ноябре 2021: точное время на юную луну 5 ноября. Что запрещено и как правильно загадать желание?
Суд арестовал хозяина и директора порохового завода под Рязанью, где при взрыве погибли 17 человек
2:49:48 10/25/2021
Суд арестовал хозяина и директора порохового завода под Рязанью, где при взрыве погибли 17 человек
В Рязани подростки зверски избили и утопили двух бомжей за отказ угостить сигаретой: СК передал дело в суд
2:34:21 10/25/2021
В Рязани подростки зверски избили и утопили двух бомжей за отказ угостить сигаретой: СК передал дело в суд
Останки 14 человек, найденные на Урале, могли захоронить в лихие 1990-е годы
2:19:31 10/25/2021
Останки 14 человек, найденные на Урале, могли захоронить в лихие 1990-е годы
БердскВ Бердске закрыли пункт вакцинации от коронавируса в Микрорайоне: За прививкой придется ехать в центр города
2:06:09 10/25/2021
В Бердске закрыли пункт вакцинации от коронавируса в Микрорайоне: За прививкой придется ехать в центр города