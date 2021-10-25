Российских туристов арестовали в Турции за поджог леса на «Ликийской тропе»

Турецкий суд в воскресенье арестовал семерых российских туристов, которых власти подозревают в поджоге леса. ЧП произошло в Анталье.
«Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи», — рассказали РБК в генконсульстве РФ.
Граждан России задержали по подозрению в неумышленном поджоге лесного массива в районе Чагларджа. Полицейские составили протокол, показания дали как подозреваемые, так и свидетелями. Россиянам предоставили переводчика и государственных защитников.
Ситуацию держат на контроле в дипломатическом ведомстве.
Telegram-канал Baza между тем сообщает, что сами арестованные заявляют о том, что они не поджигали, а пытались потушить пожар и даже вызвали пожарных. По словам туристов, сначала их задержали местные жители, а после жандармы.
Одна из знакомых задержанного в Турции Анатолия Ярошенко уверена, что он не мог поджигать лес.
-Я абсолютно точно уверена, что не мог. Анатолий спортсмен и порядочный парень с совершенно адекватными мыслями в голове. Если они увидели пожар на пути, то вполне логично, что они пытались его потушить, — цитирует news.ru.
По словам девушки, ситуация с обвинениями в поджоге ошибочная, Ярошенко опытный походник и хорошо знаком с правилами безопасности.