Магнитные бури в ноябре 2021: а так же космические штормы, все даты и продолжительность геособытий

Всем жителям Земли стоит начать готовиться к будущим магнитным бурям, которые пройдут в ноябре 2021 года. Особенно серьезно к этому нужно подойти метеопатам и людям пожилого возраста, поскольку они относятся к группе риска. Чтобы быть готовым к магнитным бурям, в первую очередь нужно знать, когда начнутся новые геоудары.
Расписание магнитных бурь на ноябрь 2021 года.
В следующем месяце магнитные бури пройдут 2, 5-8, 14-16 и 21 ноября. Все эти магнитные бури прогнозируются в качестве слабых. Однако их сила может поменяться ближе к неблагоприятной дате.
Отметим, что в этом месяце магнитные бури пройдут в период с 24 по 30 октября. Их пик уже прошел 25 числа.
Какие последствия для здоровья может вызвать магнитная буря?
Самым частым проявлением магнитных бурь является головная боль. Кроме нее, люди могут почувствовать следующие симптомы: тахикардию, тошноту, усталость, плохой аппетит, слабость, повышенное давление и нарушение сна. Также реже могут проявиться опасные последствия: обострение хронических заболеваний, инсульт и инфаркт.
Что делать в магнитные бури?
Заняться подготовкой к магнитным бурям необходимо заранее, перед их началом. Во-первых, есть необходимость посетить медработника, чтобы проконсультироваться и, возможно, получить рецепт. После этого нужно сходить в аптеку, чтобы приобрести лекарства, которые смогут помочь человеку как можно легче пережить геоудары.
Кроме этого, рекомендуется остаться дома, как можно больше отдыхать, избегать физический труд, а также исключить из рациона вредную пищу и алкоголь, кофеин и таурин.
Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать о грядущем астрологическом явлении — ноябрьском новолунии, которое пройдет 5 числа. Ближайшее новолуние значительно повлияет на все знаки зодиака.