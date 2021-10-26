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26.10
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Почему по народным приметам 27 октября запрещено вязать и стирать, а шить наоборот можно?

9:00:4510/26/2021
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27 октября пройдет церковный праздник, в который можно и нужно заниматься шитьем.

В этот праздник можно заниматься шитьем. Фото: Pxfuel.com
В этот праздник можно заниматься шитьем. Фото: Pxfuel.com

27 октября, завтра, Русская православная церковь отметит важную дату — день памяти Параскевы Сербской. Также этот день называется Льняницей.

Параскева жила в X веке на территории современной Турции. После смерти своих родителей она ушла в монашки. Прошло 5 лет службы, как она решила отправиться в паломничество. Она вела очень скромный, аскетический образ жизни. После смерти ее похоронили на безымянном месте. Однако позже ее мощи были найдены и перенесены в Валахию, а позже — в Белград. Сейчас они находятся в Яссах.

Традиции и запреты праздника.

В этот день, как правило, наступали холода, близилась зима, и крестьяне становились уязвимыми перед непогодой. Женщины активно начинали заниматься шитьем теплой одежды. В частности, льна.

Также в праздник Параскевы принято варить кашу с добавлением льняного масла. Пожилые девы просили у святой любовь, спутника для своей жизни, читая молитвы.

Кроме этого, в день Параскевы существуют и запреты. Во-первых, нельзя заниматься физическим трудом, кроме вышеперечисленных традиций. Если, например, сесть за прялку, можно лишиться зрения.

Стоит отказаться от планирования важных дел и встреч. Лучше всего заняться шитьем и выжиданием.

Народные приметы на 27 октября.

Если посадить курицу на яйцо, цыплята не будут вылуплены.

Дети, которые родятся в этот праздник, будут высокого роста. А их характер будет очень стойким и сильным.

В этот день будет обязательно мокро и много грязи. Звездное небо в Параскеву приведет к хорошему урожаю на следующий год. Если люди заметят каркающих ворон, зима будет теплой. Плохая погода 27 октября — к суровой весне.

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