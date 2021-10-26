Сокращение госпитализации после операции: как сказывается на здоровье скорый уход домой?

Новые результаты исследования показывают, что национальная тенденция к сокращению продолжительности госпитализации после хирургических процедур может происходить за счет увеличения доли осложнений, возникающих после выписки пациентов из больницы. Результаты одного из немногих исследований по изучению взаимосвязи между продолжительностью пребывания (LOS) и осложнениями после выписки для хирургических пациентов были представлены на виртуальном клиническом конгрессе Американского колледжа хирургов (ACS) в 2021 году.
Больницы сократили пребывание пациентов в стационаре за последние два десятилетия из-за таких факторов, как акцент на амбулаторное лечение, нехватка коек, меры по сокращению затрат и требования плательщиков. Новое исследование показало, что средний, или средний, LOS после операции снизился на одну треть, с трех дней в 2014 году до двух дней в 2019 году, пишет Medical Xpress.
Хотя исследователи обнаружили, что общая частота послеоперационных осложнений снизилась на 1 процент за пятилетнее исследование, они обнаружили увеличение на 12 процентов осложнений после выписки по нескольким распространенным хирургическим специальностям у более чем 538 000 американских пациентов.
Множественные серьезные осложнения, включая инфекции и проблемы с сердцем , имели значительно более высокую частоту возникновения после выписки в 2019 году, когда средняя продолжительность пребывания в больнице была короче по сравнению с 2014 годом, сказала соисследователь исследования Руоджиа Дебби Ли, доктор медицинских наук. Доктор Ли - научный сотрудник Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго, где и проводилось исследование.
«Существует черная дыра, которую необходимо устранить в период между выпиской пациента из больницы и его первым послеоперационным визитом», - сказал доктор Ли. «В настоящее время мы используем выжидательную модель, в которой, как поставщики медицинских услуг, мы ждем, что хирургические пациенты обратятся к нам с любыми тревожными признаками и симптомами».
Пациенты могут не распознавать осложнения.Недостаток этого подхода заключается в том, что пациенты и члены их семей часто не распознают ранние симптомы осложнений, а затем их проблемы могут усугубиться, главный исследователь исследования Райан П. Мерков, доктор медицины, магистр медицины, FACS, доцент хирургии. в Northwestern Medicine, - сказал.
«Я обнаружил, что многие пациенты и их семьи не готовы к переходу из больницы в дом и к задаче самопомощи», - сказал доктор Мерков. « Хирургическая бригада может не узнать об осложнении до тех пор, пока пациент не отправится в отделение неотложной помощи или не посетит клинику. Если бы мы знали раньше, мы могли бы вмешаться и уменьшить тяжесть осложнения или даже, возможно, предотвратить его."
Доктор Мерков сказал, что исследователи обычно подсчитывают частоту общих осложнений в течение первого месяца после хирургических процедур. В это число входят осложнения, возникшие в больнице и после выписки. Таким образом, существует мало доказательств того, как более короткое пребывание в больнице влияет на осложнения после выписки, сказал он.
Число осложнений после выписки растет.Исследовательская группа изучила связь между LOS и осложнениями после выписки, используя базу данных Национальной программы улучшения хирургического качества ACS (NSQIP). NSQIP - это ведущая национально одобренная программа, ориентированная на результаты и скорректированная с учетом рисков, для измерения и улучшения качества хирургической помощи в больницах и направлена на снижение предотвратимых послеоперационных осложнений.
В частности, исследователи оценили данные с 2014 по 2019 год для пациентов, перенесших любую из 11 хирургических операций на толстой и прямой кишке; пищевод; гепатопанкреатобилиарная система, включающая печень, поджелудочную железу, желчный пузырь и желчные протоки; или гинекологические или урологические системы.
Доктор Ли объяснил, что любое нежелательное явление, происходящее после дня выписки, но в течение 30 дней после операции, считается осложнением после выписки. Исследователи обнаружили, что доля послеродовых осложнений выросла с 44,6 процента в 2014 году до 56,5 процента пятью годами позже.
По словам доктора Ли, осложнения со значительно более высокой частотой со временем включали инфекции области хирургического вмешательства и другие инфекции, такие как пневмония, инфекция мочевыводящих путей или инфекции кровотока, известные как сепсис. Другими осложнениями, которые усиливались по мере снижения LOS, были сердечный приступ, остановка сердца или инсульт, а также серьезный сгусток крови, называемый венозной тромбоэмболией. Многие из этих осложнений можно предотвратить; например, раннее распознавание и лечение поверхностной раневой инфекции может предотвратить такие последствия, как вскрытие хирургической раны и / или сепсис.
Факторы риска, которые были связаны с более высокой вероятностью развития осложнений после выписки, включали:
- Факторы пациента: латиноамериканец или «другая национальность / раса»; более высокий индекс массы тела; высший класс Американского общества анестезиологов (суррогат общего состояния здоровья, используемый для прогнозирования операционного риска); потеря самостоятельной функции; более высокий класс раны (более тяжелая рана); и испытываете стационарное осложнение
- Факторы процедуры: более длительная операция и тип хирургической процедуры
Рекомендации.«Очень важно не игнорировать этот важный период после выписки пациента из больницы», - сказал доктор Ли.
По словам доктора Мерков, чтобы снизить частоту осложнений после выписки, в каждой больнице должна быть скоординированная система, позволяющая лучше выявлять и лечить эти осложнения. Он рекомендовал такую систему включать в себя следующие компоненты:
- Обучение пациентов и членов их семей перед операцией и перед выпиской, направленное на то, чтобы научить их распознавать признаки и симптомы, которые им следует обсудить со своим хирургом.
- Легкое общение между пациентом и хирургической бригадой
- Тщательный мониторинг, более интенсивный для пациентов с повышенным риском осложнений