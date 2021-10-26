Западный зодиакальный гороскоп для каждого знака на 2022 год: что великого ожидает каждого

Приближающийся 2022 год будет проходить под покровительством Водяного Тигра. Тигр — строптивое и свободолюбивое животное. Он постоянно ищет добычу и выгоду для себя. Это значит, что в предстоящем году всем знакам зодиака необходимо быть активными и не бояться предстоящих трудностей. Чем труднее задача, тем приятнее будет получать хороший результат после ее реализации. Поскольку Тигр еще и водяной, чрезвычайная активность будет компенсироваться размеренностью водной стихии. Она будет подталкивать людей на интеллектуальные поиски, на эмоциональную отдачу. В это время можно осмыслить свои переживания, отпустить тревожное прошлое и начать размышлять о планах на будущее.
Гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год.
Овен.
Этот год будет предрасполагать овнов к невероятному успеху, однако, чтобы его достичь, нужно приложить немало усилий. В этом вопросе важно проявлять настойчивость, быть решительными и никогда не отступать, если на пути встала трудность. При реализации какого-либо давно задуманного дела важно быть практичными и последовательными, доводить все до конца. Необходимо прислушиваться к себе и двигаться только вперед, не реагируя на сторонние тормозящие раздражители.
Телец.
Для тельцов год выдастся неоднозначным и несколько непонятным. Профессиональная сфера деятельности будет открыта вам в полном объеме и позволит достичь высоких результатов на этом поприще. Однако в личной жизни все не так хорошо, как хотелось бы. Могут возникнуть проблемы в семье, во взаимоотношениях с коллегами. Не принимайте необдуманных решений, старайтесь проявлять терпимость к окружающим, но давайте отпор тем, кто стремиться нажиться на вашей доброте.
Близнецы.
Все, что касается деловой и профессиональной сферы будет получаться в предстоящем году у близнецов на все сто. Это прекрасное время для проявления своих лучших качеств, для следования духу авантюризма. Не бойтесь своей энергии, проявляйте ее и вкладывайте по максимуму в задуманное. Отступать от любых дел не рекомендуется — следуйте только вперед и напролом.
Рак.
В предстоящем году ракам следует отбросить нытье, слезы и жалость к самом себе. Ведите себя тихо, но настойчиво, стремитесь получить как можно больше выгоды от тех дел, в которые вкладываете силы. Астрологи рекомендуют не менять свою сферу деятельности, работу, поскольку это может негативно сказаться на финансах. Работа в коллективе в этом году будет даваться трудно. Лучше руководствоваться правилом «каждый сам за себя».
Лев.
Льва можно смело считать союзником Тигра, поэтому данному знаку зодиака в предстоящем году будет везти больше всего. Любые дела и начинания будут даваться с успехом. Однако, соответствуя сильному львиному нраву, необходимо проявлять упорство и настойчивость, быть осмотрительными и не позволять другим использовать себя в корыстных целях.
Дева. Для дев год будет достаточно сложным. Тигр внесет в жизнь много хаоса и сложностей, а для педантичных и пунктуальных дев находиться в такой обстановке будет сложно. Однако их серьезность и ответственный подход к делам помогут в профессиональной деятельности, все пробелы и препятствия будут преодолимы. Проблемы личного характера лучше решать в одиночестве, самостоятельно.
Весы.
Весам необходимо научиться выполнять любые дела самостоятельно, не включая в них стороннюю помощь. Перекладывание ответственности на чужие плечи не принесет вам никакой польза, а лишь усугубит ситуацию и оставит вас в плохом положении. Будьте максимально сдержанны и настойчивы, но старайтесь уступать там, где ситуация оборачивается для вас даже с самой минимально выгодной стороны.
Скорпион.
Следование своей привычной тактике в этом году сыграет скорпионам на руку. Будьте серьезны с посторонними людьми и не давайте чувствам повлиять на выбранные вами решения. Однако старайтесь проявлять минимальное количество агрессии и отрешенности к окружающим, иначе вы можете ослабить свою хватку и упустить что-то важное. Старайтесь идти на уступки в незначительных вопросах, чтобы получить больше планируемого.
Стрелец.
Чтобы достичь успеха в любых делах и начинаниях, стрельцам необходимо начать максимально контролировать свои эмоции. Это поспособствует достижению прекрасных показателей как в работе, так и в личной жизни. В этом году вам стоит уделить особое внимание собственному развитию и расширению кругозора, усмирить собственное чувство справедливости и перестать искать абсолютную истину в каждой мелочи.
Козерог.
Предстоящий год будет сложным для козерогов. Множество вопросов придется решать, выходя на уступки, и какие-то из них будут оборачиваться не в его пользу. Проблемы могут возникнуть в работе, поэтому вам необходимо быть спокойными и сфокусированными, не позволять эмоциям брать над собой верх. Погружайтесь в проблемные ситуации глубже, анализируйте их и тогда вам удастся с легкостью найти подходящее решение.
Водолей.
Год благоприятствует водолеям. Они смогут влиться в коллектив и вычленить из этого собственную выгоду. Незаконченные дела будут выполнены с особенной точностью и быстротой, что хорошо скажется на вашей работе. Однако не стоит думать, что негативного влияния на этот знак не будет оказано. Водолеям необходимо избегать токсичных и коварных людей, быть к ним осторожными и внимательными.
Рыбы.
Для рыб год будет очень противоречивым. Им удастся достигнуть больших высот, однако стабильность и спокойствие семейной жизни могут быть нарушены. В этой ситуации важно уметь быстро решать возникшие проблемы, стараться минимизировать негативное влияния обстоятельств на ваше физическое и эмоциональное состояние.