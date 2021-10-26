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Погода в Бердске 26 октября 2021: как на Руси в этот день укрепляли здоровье с помощью целебных настоек

11:30:1910/25/2021
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В этот день было принято молиться Богоматери для защиты от пожаров и других несчастий.

26 октября также устраивали банный день. Фото: Pixabay.com

26 октября в Бердске значительно потеплеет, при этом будет пасмурная погода с ветром. С утра воздух прогреется до +3 градусов, к обеду температура поднимется до +10 тепла. Ветер подует южный до 5,4 м/с. При относительной влажности воздуха 65 %. Атмосферное давление понизится и составит 744 мм ртутного столба.

26 октября отмечается праздник Иверской иконы Божией Матери. По легенде, в IX веке жительница Никем, которая решила спасти от иконоборцев лик богородицы, опустила икону на дно моря, где она хранилась на протяжении двух столетий. После этого монахи Иверского монастыря увидели на дне моря отражение лика Богородицы, окруженное огненным столбом. Преподобный Гавриил услышал голос Богоматери и по ее приказу прошел по воде, вытащил икону и перенес ее в монастырь.

В этот день было принято молиться Богоматери для защиты от пожаров и других несчастий. 26 октября также устраивали банный день, именно так впоследствии стали именовать праздник. Говорили, если подливать настои целебных трав, и париться с помощью веника, то можно избавиться от болезней, укрепить здоровье, и это позволяет пережить суровую зиму без недугов.

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