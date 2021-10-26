Этот продукт назвали опасным для гипертоников: что нельзя, а что можно есть при гипертонии?

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6:00:2710/25/2021,ДЖЕССИКА KNIBBS
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По мнению специалистов по здоровью, вам следует выбирать сорта без добавления соли или с очень небольшим количеством соли.

Авторы этого исследования рекомендовали съедать около восьми грецких орехов в день. Фото: Pixabay

Высокое кровяное давление называют тихим убийцей, потому что оно подвергает людей опасности опасных для жизни состояний, не вызывая заметных симптомов. Вот почему нужно делать все возможное, чтобы снизить свои показатели, в том числе воздерживаясь от этого типа пищи.

Высокое кровяное давление повышает риск сердечных заболеваний, инсульта, болезней почек и сосудов. Диета с высоким содержанием соли (или натрия) может вызвать повышение артериального давления, что еще больше усугубит состояние и связанные с этим риски. Одно исследование обнаружило удивительный тип пищи, которого следует избегать, чтобы снизить читаемость, пишет EXPRESS.

По данным Durham Nephrology Associates (DNA), медицинской группы, специализирующейся на уходе за людьми с заболеваниями почек и высоким кровяным давлением, некоторые орехи могут оказаться опасными.

«Эти закуски могут показаться более здоровыми, потому что они являются источником белка и полезных жиров (в некоторых орехах), но для людей с высоким кровяным давлением они могут быть плохой новостью», - предупреждает ДНК.

По мнению специалистов по здоровью, вам следует выбирать сорта без добавления соли или с очень небольшим количеством соли. Хотя в соленом арахисе мало натрия, миндаль и орехи кешью содержат натрий, и, следовательно, их употребление в соленой форме может увеличить общее потребление натрия.

Например, если соленый арахис содержит около 95 мг натрия, то соленый миндаль содержит около 185 мг натрия.

Орехи кешью также богаты натрием, и их рекомендуется употреблять в умеренных количествах. Однако, когда дело доходит до одного из самых полезных для здоровья видов орехов, лучше всего подходят грецкие орехи.

Грецкие орехи содержат большое количество альфа-линолевой кислоты (ALA).

Исследования показали, что АЛК может помочь при сердечной аритмии, а испанское исследование 2006 года показало, что грецкие орехи так же эффективны, как оливковое масло, в уменьшении воспаления и окисления в артериях после жирной пищи.

Авторы этого исследования рекомендовали съедать около восьми грецких орехов в день для достижения аналогичных преимуществ.

К другим продуктам с удивительно высоким содержанием соли относятся:


  • Хлеб и булочки.
  • Пицца.
  • Бутерброды.
  • Мясное ассорти.
  • Супы.
  • Пикантные закуски, включая чипсы, попкорн, крендели и закуски.
  • Курица.

Понизьте свое чтение.

Упражнения - ключ к снижению высоких показателей.

Национальная служба здравоохранения поясняет: «Активный образ жизни и регулярные физические упражнения снижают артериальное давление, поддерживая сердце и кровеносные сосуды в хорошем состоянии».

Как отмечает орган, занимающийся здоровьем, регулярные упражнения также могут помочь вам сбросить вес, что также поможет снизить кровяное давление.

«Взрослые должны заниматься по крайней мере 150 минут (2 часа 30 минут) аэробной активности средней интенсивности, такой как езда на велосипеде или быстрая ходьба, каждую неделю».

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орехидавлениедиета
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