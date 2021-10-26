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Магнитная буря 26 октября 2021: от какой пищи следует отказаться в период геомагнитных возмущений?

10:45:4810/25/2021,София Мальцева
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Обычно магнитные бури легко переносят молодые и здоровые люди.

Обычно магнитные бури легко переносят молодые и здоровые люди. Фото: Pixabay.com

Прогнозы космической погоды были не утешительными в последние дни октября. Метеопатам то и дело приходилось испытывать на себе солнечные вспышки. Но, вот уже третий день можно дышать спокойно и отдохнуть от сильных магнитных бурь. С утра, 26 октября, обстановка будет максимально спокойной, но к обеду в 13.00 по новосибирскому времени – перейдет в двухбалльную магнитную бурю. Чаще всего умеренные геомагнитные волнения влияют как стимулирующие для обычных здоровых людей, но метеопаты могут почувствовать легкие недомогания.

В результате все чувствуют легкое или сильное недомогание, одни во время вспышек, а другие могут запаниковать через несколько дней, когда там уже ничего нет. Каждый человек должен понимать, как его организм реагирует на эти бури, просто необходимо следить за тем, как организм реагирует на геомагнитные изменения.

Обычно магнитные бури легко переносят молодые и здоровые люди. Но для тех, кто хронически болен или у кого организм очень восприимчив к геомагнитным изменениям, нужно ограничивать себя в некоторых вещах. Следует уменьшить физическую активность и употребление алкоголя. Если у вас есть проблемы с сердцем или хронические заболевания, лучше иметь при себе назначенные лекарства. Если у вас падает давление, не расстраивайтесь резко из-за недомоганий, иначе может быть обморок.
Также исследования показали, что в такие дни в крови повышается уровень холестерина, поэтому откажитесь от жирной пищи, избегайте приготовления блюд на животном жире, лучше ешьте фрукты, овощи, рыбу и злаки.

Как испытали на себе воздействие бури наши читатели:

- В конце бурь состояние ужасное.

- Давление скачет, грудь давит.

- Усталость и голова болит.

- Очень напряженное и нервное состояние.

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здоровьемагнитные буриметеопатыкосмическая погода
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