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27 октября - день память преподобной Параскевы Сербской: как святая стала жить, как Иисус Христос и зачем к ней явился Ангел

1:30:0210/26/2021,София Мальцева
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Однажды она решилась отправиться в Константинополь и стать монахиней.

Преподобная Параскева Сербская. Фото: Static.mk.ru

Параскева - родилась в городе Епивате, находящемся на берегу Мраморного моря. Родители Параскевы были христианами, из-за чего девушка еще в своем детстве стала жить по учению Господа. Когда ее родители умерли, святая Параскева в возрасте десяти лет пошла в церковь и слушала Евангелие того дня, ссылаясь на диалог между богатым молодым человеком и Спасителем. “Продай свое состояние, раздай его бедным и следуй за Мной”, — сказал Господь богатому молодому человеку, который хотел унаследовать Царство Божье". “Он говорит за меня”, — сказала маленькая Параскева, совсем как святой Антоний, который слышал то же самое Евангелие. И, выходя из церкви, она отдала свою одежду первой же бедной девушке, которую встретила, и надела рваную одежду последней. Она часто делала такие вещи. Она раздавала свою одежду и еду бедным детям.

Однажды она решилась отправиться в Константинополь и стать монахиней. Когда совершила паломничество в Иерусалим, то поселилась в Иорданской долине. Параскева каждую ночь молилась в пустыне, и, однажды она как обычно она стояла на молитве. Внезапно, перед ней явился светлый юноша. Это оказался ангел Божий, который сказал чтобы она покинула пустыню и вернулась к себе на родину, поскольку там следует оставить свое тело на земле, а душою прейти ко Господу.

За пару лет до смерти она вернулась домой, где и скончалась.

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православиетрадициипраздникипреподобная Параскева Сербская
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