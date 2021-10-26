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Меню на 2022 год: что поставить на стол 31 декабря: рецепты горячих блюд

11:00:1210/26/2021
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Новый год уже не за горами. Уже сейчас хозяюшкам стоит задуматься о том, что приготовить на 31 декабря.

Новогодний стол требует серьезной подготовки, чтобы удивить родных и близких. Фото: Pxfuel.com
Новогодний стол требует серьезной подготовки, чтобы удивить родных и близких. Фото: Pxfuel.com

Через 2 месяца наступит долгожданный и многими любимый Новый год. Каждый из нас ощутит то самое зимнее настроение. Город преобразиться в праздничные краски. Во многих квартирах появиться своя-собственная елочка. А хозяйки начнут готовиться к новогодней ночи, накрывая на стол самые вкусные блюда этого года. Но что лучше приготовить для встречи 2022 года?

Если с приготовлением салатов у женщин проблем никогда не возникает, ведь многие уже выстроили свои лучшие салаты на постоянный новогодний конвейер, то подобрать горячее блюдо для встречи Нового года немного сложнее.

Мы советуем присмотреться к свинине в горшочках (свинину можно заменить на другое мясо). Для приготовления этого вкуснейшего блюда понадобятся следующие ингредиенты:

· Картофель — 500 граммов.

· Свинина — 500 граммов.

· Грибы — 250 граммов.

· Морковь — 150-200 граммов.

· Майонез/сметана — 150-200 граммов.

· Сыр — 100-150 граммов.

· Лук — 3 головки.

· Чеснок — 2 дольки.

· Масло, специи — на вкус.

Мясо и картошку необходимо мелко порезать. Лук и морковку — кружочками. Грибы также нужно измельчить. На сковородке нужно пожарить лук, чеснок, затем добавить грибы, а после — мясо. После этого овощи и мясо нужно положить в горшочки вместе с картошкой. Туда же нужно добавить воду и сметану на половину горшка. Сыр нужно добавить сверху. Горшочки необходимо поставить в духовку на 50 минут при температурном режиме в 200 градусов.

Также можно приготовить несложное и вкусное блюдо. Для него понадобится картошка и сосиски, а также специи и соус на выбор. Картошку необходимо мелко нарезать и сложить в пакет. Далее необходимо добавить в пакет с картошкой растительного масла и немного воды. После этого необходимо засыпать на вкус специй и соус (по желанию). Пакет нужно завязать и все перемешать. После этого картошку можно выложить на противень и поставить в духовку. Сосиски необходимо порезать по спирали и положить на противень к картошке, когда та будет мягкой при нажатии ножом (готовой).

Напомним, что сегодня, 26 октября, отмечается церковный праздник в честь иконы Пресвятой Божией Матери. В нашем материале вы сможете узнать, чего ни в коем случае нельзя делать в эту дату.

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меню2022 годгорячие блюда
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