Меню на 2022 год: что поставить на стол 31 декабря: рецепты горячих блюд

Через 2 месяца наступит долгожданный и многими любимый Новый год. Каждый из нас ощутит то самое зимнее настроение. Город преобразиться в праздничные краски. Во многих квартирах появиться своя-собственная елочка. А хозяйки начнут готовиться к новогодней ночи, накрывая на стол самые вкусные блюда этого года. Но что лучше приготовить для встречи 2022 года?
Если с приготовлением салатов у женщин проблем никогда не возникает, ведь многие уже выстроили свои лучшие салаты на постоянный новогодний конвейер, то подобрать горячее блюдо для встречи Нового года немного сложнее.
Мы советуем присмотреться к свинине в горшочках (свинину можно заменить на другое мясо). Для приготовления этого вкуснейшего блюда понадобятся следующие ингредиенты:
· Картофель — 500 граммов.
· Свинина — 500 граммов.
· Грибы — 250 граммов.
· Морковь — 150-200 граммов.
· Майонез/сметана — 150-200 граммов.
· Сыр — 100-150 граммов.
· Лук — 3 головки.
· Чеснок — 2 дольки.
· Масло, специи — на вкус.
Мясо и картошку необходимо мелко порезать. Лук и морковку — кружочками. Грибы также нужно измельчить. На сковородке нужно пожарить лук, чеснок, затем добавить грибы, а после — мясо. После этого овощи и мясо нужно положить в горшочки вместе с картошкой. Туда же нужно добавить воду и сметану на половину горшка. Сыр нужно добавить сверху. Горшочки необходимо поставить в духовку на 50 минут при температурном режиме в 200 градусов.
Также можно приготовить несложное и вкусное блюдо. Для него понадобится картошка и сосиски, а также специи и соус на выбор. Картошку необходимо мелко нарезать и сложить в пакет. Далее необходимо добавить в пакет с картошкой растительного масла и немного воды. После этого необходимо засыпать на вкус специй и соус (по желанию). Пакет нужно завязать и все перемешать. После этого картошку можно выложить на противень и поставить в духовку. Сосиски необходимо порезать по спирали и положить на противень к картошке, когда та будет мягкой при нажатии ножом (готовой).
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