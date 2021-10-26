Почему святую Параскеву Сербскую считают самой отзывчивой святой: о чем молятся преподобной

27 октября в православных храмах чтят память преподобной Параскевы Сербской.
Параскева Сербская родилась у благочестивых родителей болгарского рода. С детства она искренне верила в Господа и любила его. Она молилась, посещала храм, отдавала всю свою одежду бедным. Хотя родители ее были против подобного милосердия. Когда родители девушки скончались, она в свои 15 лет, раздала все свое имение и направилась жить в долину в Иордане, чтобы поклониться святым местам и отдать всю свою жизнь на служение Господу. Там она жила до глубочайшей старости. Святая проводила дни в молитвах и строго постилась. Вся ее жизнь заключалась в том, чтобы верно служить Господу. Однако перед смертью перед ней появился Ангел Божий, он был в образе молодого юноши. И повелел вернуться в место, где она родилась, чтобы там и отдать душу Господу. Святая Параскева отошла ко Господу в возрасте двадцати семи лет и была похоронена у моря.
Мощи святой Параскевы были перенесены в город Трново, в Болгарии, в 1223 году и помещены в кафедральном соборе. Патриарх Евфимий написал ее Житие и установил день ее поминовения.
На Руси святую Параскеву связывали с древней языческой богиней Мокошей. Ее считали заступницей женских традиций, исцеляющей болезни, заступницей рожениц и беременных, также хозяйкой земной влаги.
Параскеву называют покровительницей любой работы, которую делают зимой женщины. Поэтому у нее есть и другие названия: Льняниха, Трепальница. Поэтому с этого момента женщины начинали зимние виды работ: пряли, трепали лен, шили и вышивали.
Кроме того, она считается покровительницей домашнего хозяйства. В деревнях ей молились, чтобы скот выздоравливал, особенно дойные коровы. Ее образ часто ставили у источников и колодцев, чтобы обрести с помощью воды целительные силы.