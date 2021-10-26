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Почему святую Параскеву Сербскую считают самой отзывчивой святой: о чем молятся преподобной

2:30:4810/26/2021,София Мальцева
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На Руси святую Параскеву связывали с древней языческой богиней Мокошей.

C этого момента женщины начинали зимние виды работ: пряли, трепали лен, шили и вышивали. Фото: Pixabay.com

27 октября в православных храмах чтят память преподобной Параскевы Сербской.

Параскева Сербская родилась у благочестивых родителей болгарского рода. С детства она искренне верила в Господа и любила его. Она молилась, посещала храм, отдавала всю свою одежду бедным. Хотя родители ее были против подобного милосердия. Когда родители девушки скончались, она в свои 15 лет, раздала все свое имение и направилась жить в долину в Иордане, чтобы поклониться святым местам и отдать всю свою жизнь на служение Господу. Там она жила до глубочайшей старости. Святая проводила дни в молитвах и строго постилась. Вся ее жизнь заключалась в том, чтобы верно служить Господу. Однако перед смертью перед ней появился Ангел Божий, он был в образе молодого юноши. И повелел вернуться в место, где она родилась, чтобы там и отдать душу Господу. Святая Параскева отошла ко Господу в возрасте двадцати семи лет и была похоронена у моря.

Мощи святой Параскевы были перенесены в город Трново, в Болгарии, в 1223 году и помещены в кафедральном соборе. Патриарх Евфимий написал ее Житие и установил день ее поминовения.

На Руси святую Параскеву связывали с древней языческой богиней Мокошей. Ее считали заступницей женских традиций, исцеляющей болезни, заступницей рожениц и беременных, также хозяйкой земной влаги.

Параскеву называют покровительницей любой работы, которую делают зимой женщины. Поэтому у нее есть и другие названия: Льняниха, Трепальница. Поэтому с этого момента женщины начинали зимние виды работ: пряли, трепали лен, шили и вышивали.

Кроме того, она считается покровительницей домашнего хозяйства. В деревнях ей молились, чтобы скот выздоравливал, особенно дойные коровы. Ее образ часто ставили у источников и колодцев, чтобы обрести с помощью воды целительные силы.

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традициипраздникиприметы день Параскевы Сербской
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