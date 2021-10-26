Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему набранную утром 27 октября на Параскеву Сербскую воду называют «аджией»: воду считают лекарством от болезней и страдания

3:00:4010/26/2021,София Мальцева
0

Святая Параскева отошла ко Господу в возрасте двадцати семи лет и была похоронена у моря.

В этот день с самого утра набирают воду в источнике. Фото: Pixabay.com

27 октября все православные люди чтят память Преподобной Параскевы Сербской. Святая родилась в благочестивой семье, жившей в одиннадцатом веке в Эпивато, между Силистрой и Константинополем. Старший брат Параскевы Евфимий ушел в монахи и был рукополжен в сан епископа Матидийского. Однажды во время посещения богослужений, ее очень тронули слова Господа “Если кто хочет идти за Мной, пусть отрекается от себя”. С этого времени Параскева стала раздавать свою одежду нищим людям. Но ее родители были против таких пожертвований, поэтому она не встречала с их стороны понимания.

После смерти родителей святая была пострижена в монашество в пятнадцать лет. Параскева ушла в иорданскую пустыню, где вела строгую аскетическую жизнь. Когда девушке исполнилось двадцать пять лет, то она встретила Ангела Господня, который сказал ей вернуться на родину, поэтому она пробыла в Эпивато через два года. Святая Параскева отошла ко Господу в возрасте двадцати семи лет и была похоронена у моря.

27 октября в народе прозвали Параскевы-трепальницы, потому что с этого дня женщины начинали мять и трепать лен. Нельзя было в праздник стирать, а вот шить разрешалось. Но великим грехом считалось сесть в этот день за прялку, кто из женщин не послушается, может рано лишиться зрения.

Также в этот день с самого утра набирают воду в источнике. Такую воду называют “аджией”, которая в переводе с турецкого означает — боль. Таким образом, воду считают лекарством от болезней и страданий.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
водатрадициипраздникиисточникприметы Параскева Сербская
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Набираете воду в этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему набранную утром 27 октября на Параскеву Сербскую воду называют «аджией»: воду считают лекарством от болезней и страдания
3:00:40 10/26/2021
Почему набранную утром 27 октября на Параскеву Сербскую воду называют «аджией»: воду считают лекарством от болезней и страдания
День всех усопших верных: как празднуют День мертвых в Беларуси 2 ноября. Важные традиции и категорические запреты
2:58:01 10/26/2021
День всех усопших верных: как празднуют День мертвых в Беларуси 2 ноября. Важные традиции и категорические запреты
Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем россияне празднуют День Победы
2:52:37 10/26/2021
Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем россияне празднуют День Победы
Гороскоп на сегодня: что ожидает 26 октября 2021 года каждый знак зодиака
2:46:51 10/26/2021
Гороскоп на сегодня: что ожидает 26 октября 2021 года каждый знак зодиака
Американцы согласились с категоричными словами Путина о смене пола у детей
2:41:41 10/26/2021
Американцы согласились с категоричными словами Путина о смене пола у детей
Как избежать образования тромбов при заражении коронавирусом: что принимать для профилактики тромбообразования после выздоровления
2:40:25 10/26/2021
Как избежать образования тромбов при заражении коронавирусом: что принимать для профилактики тромбообразования после выздоровления
Почему святую Параскеву Сербскую считают самой отзывчивой святой: о чем молятся преподобной
2:30:48 10/26/2021
Почему святую Параскеву Сербскую считают самой отзывчивой святой: о чем молятся преподобной
В России начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации против коронавируса
2:15:40 10/26/2021
В России начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации против коронавируса
Очевидцы сообщили о последствиях взрыва газа в многоэтажке в Набережных Челнах
2:00:57 10/26/2021
Очевидцы сообщили о последствиях взрыва газа в многоэтажке в Набережных Челнах
Очень строгие запреты на день памяти преподобной Параскевы Сербской 27 октября: зачем зажигать свечу на весь день и как пригласить святую навечно в свой дом
2:00:01 10/26/2021
Очень строгие запреты на день памяти преподобной Параскевы Сербской 27 октября: зачем зажигать свечу на весь день и как пригласить святую навечно в свой дом