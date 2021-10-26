Почему набранную утром 27 октября на Параскеву Сербскую воду называют «аджией»: воду считают лекарством от болезней и страдания

27 октября все православные люди чтят память Преподобной Параскевы Сербской. Святая родилась в благочестивой семье, жившей в одиннадцатом веке в Эпивато, между Силистрой и Константинополем. Старший брат Параскевы Евфимий ушел в монахи и был рукополжен в сан епископа Матидийского. Однажды во время посещения богослужений, ее очень тронули слова Господа “Если кто хочет идти за Мной, пусть отрекается от себя”. С этого времени Параскева стала раздавать свою одежду нищим людям. Но ее родители были против таких пожертвований, поэтому она не встречала с их стороны понимания.
После смерти родителей святая была пострижена в монашество в пятнадцать лет. Параскева ушла в иорданскую пустыню, где вела строгую аскетическую жизнь. Когда девушке исполнилось двадцать пять лет, то она встретила Ангела Господня, который сказал ей вернуться на родину, поэтому она пробыла в Эпивато через два года. Святая Параскева отошла ко Господу в возрасте двадцати семи лет и была похоронена у моря.
27 октября в народе прозвали Параскевы-трепальницы, потому что с этого дня женщины начинали мять и трепать лен. Нельзя было в праздник стирать, а вот шить разрешалось. Но великим грехом считалось сесть в этот день за прялку, кто из женщин не послушается, может рано лишиться зрения.
Также в этот день с самого утра набирают воду в источнике. Такую воду называют “аджией”, которая в переводе с турецкого означает — боль. Таким образом, воду считают лекарством от болезней и страданий.