Исследователи обнаружили супериммунитет к коронавирусу: у кого он есть?

У всех, кто был вакцинирован от короны или уже перенес инфекцию, есть антитела. Предполагается, что они будут бороться с вирусом в случае заражения в будущем. Как выяснили исследователи, реакция антител особенно хороша в одной группе: у них есть супериммунитет.
Коронавирус мутирует. Его генетический состав меняется снова и снова. Отчасти это практически не меняет его характер. В других случаях это имеет последствия из-за его заразности. Итак, по скорости, с которой патоген может распространяться, или по силе, с которой он заявляет о себе против вакцинированных и выздоровевших антител, пишет Focus Online.
Основное беспокойство многих экспертов по всему миру заключается в том, что произойдет мутация, которая ускользнет от антител при вакцинации. Речь идет о так называемой «мутации иммунного бегства». Тогда вакцинация не сможет остановить распространение вируса в организме и с большой вероятностью предотвратить серьезные и смертельные заболевания.
Такой хоррор-мутации еще не существовало. И они могут никогда не существовать - по крайней мере, не за пределами научных лабораторий. Исследователи из США разработали такую мутацию, чтобы оценить, как иммунная система вакцинированных и выздоравливающих людей реагирует на нее.
Ученые воссоздали вирус с 20 мутациями.Ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке модифицировали в лаборатории спайк-белок коронавируса, который отвечает за попадание в клетки человеческого тела. Затем они подверглись атаке нейтрализующих антител тех, кто был вакцинирован, и тех, кто выздоровел. Как они сообщают в исследовании, опубликованном в журнале «Nature», это привело к появлению спайкового мутанта с 20 изменениями, который оказался полностью устойчивым к нейтрализующим антителам большинства вакцинированных и выздоравливающих - но не всех.
Потому что те привиты, которые были заражены с Corona до их вакцинации и которые имели Covid-19 были в состоянии бороться мутировавший вирус гораздо лучше, чем те, которые были «только» вакцинировать или выздоровел. В попытке им даже удалось бороться с другими типами коронавируса.
Иммунолог: «Антитела достигают астрономических значений».«Очень вероятно, что они будут эффективны против любого будущего варианта, который Sars-CoV-2 бросит против них», - говорит вирусолог и автор исследования Теодора Хациоанну. Врачи называют эту способность нейтрализовать коронавирус и его варианты «супериммунитетом» или «гибридным иммунитетом».
Первоначальные исследования, проведенные другими учеными, уже показали, что двойная вакцинация вызывает очень высокий ответ антител после выздоровления. «Мы видели, что антитела достигают этих астрономических значений, которые превышают то, что вы получаете всего с двумя дозами вакцины», - сказал иммунолог Риши Гоэль, изучающий гибридный иммунитет в Университете Пенсильвании в Филадельфии, в статье «Nature».
Клетки памяти, вероятно, будут генерировать лучший иммунный ответ у выздоровевших.Новые исследования предполагают, что механизмы B-клеток памяти могут быть ответственны за усиление иммунного ответа. Если кто-то заражен короной или вакцинирован против нее, в большинстве случаев образуются короткоживущие плазмобласты. Если они отмирают через определенное время, уровень антител падает, и остаются только долгоживущие клетки памяти.
Отныне они отвечают за выработку антител. Как объясняет автор исследования Мишель Нуссенцвейг, клетки памяти производят антитела более высокого качества, чем плазмобласты. Они развивались в лимфатических узлах и изменялись там, так что со временем они могли более плотно связываться с белком шипа.
Почему иммунитет особенно хорош.Если человек, который уже подвергся воздействию коронавируса в результате инфекции или вакцинации, снова инфицирован вирусом или в результате вакцинации, эти клетки размножаются и производят больше высокоэффективных антител.
«Клетки просто взрываются», - объясняет иммунолог Гоэль. Таким образом, первая доза вакцины оказывает на ранее инфицированного человека такое же действие, как и вторая доза на человека, который никогда раньше не болел Covid-19 . Ученые также подозревают, что инфекция обычно вызывает больше клеток памяти, чем вакцинация.
Этот механизм также мог быть основой супериммунитета. Потому что, когда выздоровевшие получают еще одну вакцинацию, их иммунная система стимулируется еще раз, чем у тех, кто только был вакцинирован.
Исследование может стать основой для дальнейших кампаний вакцинации.Наблюдаемые американскими учеными различия в иммунитете вакцинированных и выздоравливающих пациентов могут заложить основу для дальнейшей борьбы с коронавирусом. Теперь вы хотите попытаться достичь уровня защиты «супериммунитет» безопасным способом, то есть без потенциально опасного заражения.
«Это влияет на бустеры и то, как наши иммунные реакции готовятся к следующему появившемуся варианту», - говорит Мехул Сутар, вирусолог из Университета Эмори в Атланте, оценивая масштабы результатов исследования в журнале «Nature».
Поэтому международные эксперты предполагают, что третья доза вакцины могла бы позволить тем, кто ранее не был инфицирован, также создать защиту комплексного гибридного иммунитета. Есть и другие идеи, например, увеличение интервала вакцинации до 16 недель для первых двух прививок, чтобы повысить эффективность.
Такой же эффект у вакцинированных людей после третьей дозы?Однако три миллиарда человек во всем мире уже полностью вакцинированы от короны. Теоретически вы можете получить третью дозу, но интервал вакцинации между первыми двумя дозами впоследствии изменить нельзя.
Ученые, однако, также вселяют надежду, что со временем у них может вырасти еще более сильный иммунитет - и это само по себе. Потому что: во многих исследованиях гибридного иммунитета не следовало бы следить за неинфицированными вакцинированными до тех пор, пока выздоровели. По словам иммунолога Али Эллебеди из Вашингтонского университета, для создания стабильного пула клеток памяти могут потребоваться месяцы.
«Неудивительно, что у вакцинированных выздоравливающих здесь такая хорошая реакция», - говорит она в «Nature». «Мы сравниваем того, кто начал гонку три-четыре месяца назад, с кем-то, кто начал гонку сейчас».
И есть еще одна возможность, с помощью которой ответ вакцинированных людей может снова улучшиться: последующая инфекция. Как недавно объяснил вирусолог Кристиан Дростен в подкасте NDR , более поздняя инфекция у вакцинированных людей может вызвать даже лучший иммунный ответ, чем одна вакцинация.
Однако это ни в коем случае не намеренное приглашение заразиться. В частности, невакцинированные люди все еще подвержены риску развития тяжелой инфекции. У вакцинированных людей есть определенная защита с помощью вакцины, которая предотвращает тяжелые заболевания. Эта защита может быть усилена дальнейшим заражением. Но и с ними случаются очень редкие прорывы и серьезные инфекции. Поэтому никто не должен намеренно подвергать себя воздействию вируса.